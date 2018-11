leggioggi

: Concorso 654 allievi agenti Polizia di Stato, come prepararsi alle prove... - LeggiOggi_it : Concorso 654 allievi agenti Polizia di Stato, come prepararsi alle prove... - twtlavorosubito : Concorso polizia di stato: disponibili 654 posti per allievi agenti, anche con licenza media - Leggi qui ??… - fredisalice : Uscito il concorso per 654 Allievi Agenti della Polizia di Stato. Tutti i requisiti -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Il 9 novembre 2018 èpubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando deldi654, dedicato ai VFP1 e VFP4. Di questi, 458 posti sono riservati a coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al, sono VFP1 (Volontari in ferma prefissata di un anno) e in servizio da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nelladi. Mentre gli altri 196 posti sono destinati a chi, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, sono in congedo al termine della ferma annualeVFP1, oppure sono volontari in ferma quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo, purché siano in possesso dei requisiti prescritti per l’assunzione nelladi. Per chi volesse approfondire ...