Commissione Europea rivendica ruolo di Juncker su proposta per esercito europeo

La lettera di Tria a Bruxelles in risposta ai rilievi della Commissione europea : ... sia l'aumento delle entrate e delle spese" assicura Giovanni Tria nella lettera,spiegando che il ministro dell'Economia è tenuto "ad assumere tempestivamente, in caso di deviazione, le conseguenti ...

Oggi il governo deve rispondere alla Commissione Europea : Bisogna decidere se fare qualche concessione sulla legge di bilancio o decidere di tenerla così com'è: la decisione arriverà entro sera

I fregnacciari : i previsori della Commissione Europea non hanno azzeccato una previsione in 14 anni. : La presunzione di prevedere il futuro non è una scienza, ma solo una pratica o da cialtroni indovini o da politici, iù o meno visionari, e la questione deve essere riportata al piano del confronto ...

Sarà lui il prossimo presidente della Commissione Europea? : Manfred Weber Sarà il candidato presidente del Partito Popolare Europeo: è vicino sia a Merkel sia a Orbán, e qualcuno teme possa spostare a destra il partito

Manfred Weber è il candidato del Partito Popolare Europeo alla presidenza della Commissione Europea : Il Partito Popolare Europeo (PPE) ha scelto Manfred Weber come Spitzenkandidat alla presidenza della Commissione Europea in vista delle elezioni del Parlamento Europeo che si terranno in maggio. Weber, bavarese, è l’attuale capogruppo del PPE in Parlamento e nei mesi scorsi aveva

Secondo le ultime previsioni della Commissione Europea - nel 2019 l’Italia crescerà dell’1 - 2 per cento e il deficit salirà al 2 - 9 per cento : Secondo le preivisioni d’autunno formulate dalla Commissione europea, nel 2019 l’Italia crescerà dell’1,2 per cento, mentre il suo deficit arriverà al 2,9 per cento del PIL. Si tratta di previsioni molto differenti rispetto a quelle formulate dal governo italiano che

Frans Timmermans sarà il candidato dei Socialisti europei alla presidenza della Commissione Europea : Frans Timmermans sarà il candidato del Partito Socialista Europeo, il principale partito europeo del centrosinistra, alla presidenza della Commissione Europea dopo le elezioni europee del 2019. Secondo il meccanismo dello Spitzenkandidat, il partito europeo che avrà ottenuto più seggi alle

La Commissione Europea chiederà di iniziare una procedura contro l’Italia il prossimo 21 novembre - scrive Politico : Secondo il sito Politico.eu, il prossimo 21 novembre la Commissione europea chiederà al Consiglio dell’Unione europea di aprire una procedura di infrazione per debito eccessivo nei confronti dell’Italia. La richiesta sarà portata avanti se il governo italiano non dovesse modificare

"Il rigetto della proposta di bilancio da parte della Commissione Europea appare giustificato. Ora cosa può succedere?" : La crescita del PIL si è già fermata nel terzo trimestre del 2018 e la maggior parte dei previsori si aspetta che l'economia italiana si fermi o vada in recessione nei prossimi due trimestri. Inoltre,...

Manovra - il Wall Street Journal massacra la Commissione Europea : 'Sbagliata la guerra a Roma' : Il tifo per il governo Lega-M5s arriva da chi meno ci si aspetta, come il Wall Street Journal, che prende le parti di palazzo Chigi nella guerra sulla Manovra ingaggiata con la Commissione europea. 'I ...

"Il presidente della Commissione Europea dovrebbe avere più capelli bianchi di Salvini" - : Juncker ha affermato che l'Europa deve rimanere un continente aperto e tollerante e che non diventerà mai una fortezza chiusa al mondo e, in particolare, a quella parte di mondo che soffre. La ...

Bruxelles - evacuata sede della Commissione Europea : Evacuazione in corso al palazzo Berlaymont, la sede della Commissione Europea. I dipendenti sono scesi in strada mentre si sente suonare la sirena d'allarme. Non si conoscono i motivi...

Evacuata la sede della Commissione Europea a Bruxelles - ma è solo un'esercitazione : L'evacuazione della sede della Commissione europea è stata effettuata per un'esercitazione anti-incendio. Lo si è appreso da fonti della stessa Commissione. Il personale sta rientrando ordinatamente nel palazzo.I dipendenti erano scesi in strada mentre si sentiva suonare la sirena d'allarme.