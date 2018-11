Commissione Diritti Umani | eletta la leghista Pucciarelli Parleremo subito di Asia

La Presidente della Commissione Diritti Umani è a favore di ruspe e ronde contro rom e migranti : La Lega ha proposto e fatto eleggere (grazie ai voti del Movimento 5 Stelle) alla Commissione dei Diritti Umani del Senato la senatrice Stefania Pucciarelli, favorevole alle "ruspe" nei campi rom, alle ronde dei fascisti del terzo millennio contro i migranti e chiamata in causa (poi archiviata) per aver messo un like a un utente che voleva dare "forni" e non case popolari agli stranieri.Continua a leggere