Com’è il nuovo sito dell’Ue che vuole raccontare i vantaggi di essere europei : Home page di What Europe does for me. Nell’ottica dell’avvicinamento alle prossime elezioni Europee del 2019, il Parlamento europeo ha aperto un nuovo sito web, What Europe does for me, che vuole raccontare ai 500 milioni di abitanti dell’Unione quali sono i vantaggi derivanti dal farne parte. Il sito è disponibile in ognuna delle 24 lingue dei paesi membri. In un periodo storico in cui la fiducia dei cittadini europei nelle ...

Millonarios - ufficiale l’arrivo di Jorge Luis Pinto Come nuovo allenatore : prende il posto di Russo : I Millonarios hanno ufficializzato l’arrivo di Jorge Luis Pinto come nuovo allenatore della prima squadra Il club colombiano dei Millonarios ha annunciato che Jorge Luis Pinto è il nuovo allenatore, dopo che il 5 novembre si è chiuso il rapporto con l’argentino Miguel Angel Russo. “I Millonarios hanno raggiunto un accordo con Jorge Luis Pinto per essere capo allenatore“, ha annunciato il club di Bogotá su Twitter. ...

Commissione antimafia - il senatore M5S Nicola Morra è il nuovo presidente : eletto al primo turno con 30 voti : Nicola Morra è il nuovo presidente della Commissione parlamentare antimafia. Il senatore del Movimento 5 Stelle è stato eletto al primo turno con 30 voti ed era dato per favorito come successore di Rosy Bindi (Pd): nelle scorse settimane, infatti, aveva battuto per due preferenze il collega Mario Michele Giarrusso nello scrutinio segreto interno ai parlamentari pentastellati. Tredici voti sono andati invece al senatore di Leu, ex magistrato e ...

Khashoggi - nuovo audio sul delitto : 'Missione Compiuta. Dillo al capo' - : Secondo la ricostruzione del New York Times nella telefonata, fatta da uno dei membri del commando inviato nel consolato saudita il giorno della morte del reporter , il riferimento sarebbe al ...

Panchina Udinese - ecco Come cambia la squadra con Nicola : pronto il nuovo modulo [FOTO] : 1/14 LaPresse/Francesco Mazzitello ...

Torna Italia’s Got Talent con Lodovica Comello alla conduzione e Mara Maionchi nuovo giudice : Torna una nuova edizione di Italia’s Got Talent con alcune novità rispetto alle precedenti. Lo show televisivo ripartirà a gennaio sul canale TV8 e i concorrenti si esibiranno come sempre davanti alla giuria e al pubblico per presentare il proprio Talento. alla conduzione troveremo ancora Lodovica Comello, che già da tre anni svolge un ruolo importante all'interno del programma Italia’s Got Talent. A 28 anni è già attrice, cantante, ...

Belen e Iannone di nuovo insieme al Compleanno di Jeremias : Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono stati avvistati di nuovo insieme. Gli ex innamorati infatti sono stati paparazzati al compleanno di Jeremias. Il fratello minore della showgirl argentina ha compiuto trent’anni e per l’occasione ha organizzato un grande party in un noto ristorante di Milano. Fra gli ospiti gli amici più cari della famiglia Rodriguez, fra cui anche Andrea Iannone, e ovviamente le sorelle Belen e Cecilia. La festa ...

Belen Rodriguez e Andrea Iannone - di nuovo insieme per il Compleanno di Jeremias : Felici, seduti l'uno davanti all'altra. Belen Rodriguez e Andrea Iannone si sono rivisti dopo la fine della loro storia d'amore. La showgirl argentina e il pilota di Moto Gp erano insieme alla festa di compleanno di Jeremias. Tra lui e Iannone è nata una grande amicizia, da qui la presenza del motociclista nello stesso locale di Belen, un noto ristorante di Milano. I due sono apparsi insieme nelle story su Instagram di Jeremias. Il loro ...

Un nuovo laptop grande Come uno smartphone : Cosmo Communicator, dispositivo con apertura a conchiglia, tastiera estesa e schermo touchscreen da 6 pollici che suscita malinconia ed entusiasmo nei vecchi amanti dei palmari, unisce la comodità di uno smartphone e la potenza di un computer portatile. Simile al precedente Gemini PDA, realizzato dalla compagnia inglese Planet Computer, che l’anno scorso aveva raccolto più di 2,2 milioni di euro, il Cosmo conta su migliorie tecniche che lo ...

Nuovo Ranking Wta 13/11/2018 : la Halep sempre al Comando : Nuovo Ranking Wta, in vetta sempre Simona Halep, la prima delle italiane è invece Camila Giorgi alla 26ª posizione Nessuna variazione nella top-ten mondiale che dopo la conclusione del Wta Elite Trophy di Zhuhai è oramai diventata “end year” almeno per quanto riguarda le giocatrici impegnate esclusivamente nei tornei del circuito maggiore, oramai terminato. In testa c’è sempre Simona Halep, in vetta per la 38esima ...

Ponte Morandi - il Commissario Bucci : “Nuovo viadotto entro il 2020 - per i lavori ci vorranno da 12 a 14 mesi” : Il sindaco di Genova e commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi, Marco Bucci, ha annunciato che la realizzazione del nuovo viadotto prevede un tempo che va dai 12 ai 14 mesi. “Un nuovo Ponte per la città è previsto entro la metà del 2020 – ha detto Bucci a Palazzo Tursi -. Stando a tutti i progetti proposti che ho visto, ci vorranno da un minimo di 12 a un massimo di 14 mesi”. L'articolo Ponte Morandi, il commissario ...

Belen e Iannone : di nuovo insieme al Compleanno di Jeremias Rodriguez : Belen e Iannone sono tornati insieme? I due beccati al compleanno di Jeremias Rodriguez Belen Rodriguez e Andrea Iannone sono tornati a farsi vedere insieme. Occasione è stata il trentesimo compleanno di Jeremias Rodriguez, festeggiato lo scorso 11 novembre in un locale di Milano. Più precisamente a El Carnicero di Milano, ristorante specializzato in cucina […] L'articolo Belen e Iannone: di nuovo insieme al compleanno di Jeremias ...

Marco Carta canta il nuovo singolo a Domenica Live dopo il Coming out : Marco Carta canta ‘Una Foto di Me e di Te’ a Domenica Live Marco Carta è stato ospite di Barbara D’Urso a Domenica Live nella puntata dell’11 novembre. Il cantante ha presentato per la prima volta Live e in esclusiva il nuovo singolo “Una Foto di Me e di Te”. Lo scorso 28 ottobre, Marco Carta ha fatto coming out proprio nel salotto di Domenica Live in diretta e questo gli è costato anche qualche critica, con i ...

Incendi California - situazione drammatica : i residenti Combattono le fiamme accanto ai vigili del fuoco ma per domani è atteso un nuovo aumento dei venti [VIDEO] : Un insegnante della California settentrionale ha raccontato che eroici conducenti di bus sono arrivati alle scuole per aiutare ad evacuare gli studenti minacciati dal rapidissimo e letale Camp Fire. Almeno 6 gli autobus arrivati in soccorso. Anche gli stessi insegnanti e lo staff delle scuole hanno raggruppato i bambini nelle loro auto dopo aver ricevuto l’ordine di evacuazione, guidando tra uno spesso strato di fumo e detriti infuocati per ...