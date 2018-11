Come diventare influencer

“Corso per Telecronisti Sportivi” di OA Sport. Come diventare un giornalista televisivo : Dopo la fortunata prima edizione dello scorso mese di maggio, dedicata agli aspiranti cronisti sportivi sul web, OA Sport propone il “Corso per Telecronisti Sportivi”, dedicato a coloro che nutrono una fervida passione per il racconto sportivo e desiderano tramutarla in un lavoro. Quante volte, nel corso della tua vita, hai ascoltato la telecronaca di un evento sportivo ed hai pensato “mi piacerebbe provare“? Il ...

Koulibaly : «Spero di poter diventare saggio Come Ancelotti» : L’intervista a Sky Kalidou Koulibaly intervistato da Sky al termine di Napoli-Psg: «Stiamo studiando per essere i più bravi, stasera abbiamo fatto una buona partita ma purtroppo abbiamo subito un gol. Dobbiamo crescere ancora. Certo, abbiamo affrontato attaccanti fortissimi, calciatori che possono vincere il pallone d’oro, peccato per la rete subita nel finale del primo tempo, potevamo e dovevamo essere più concentrati». La forza del ...

“Corso per Telecronisti Sportivi” di OA Sport. Come diventare un giornalista televisivo : Dopo la fortunata prima edizione dello scorso mese di maggio, dedicata agli aspiranti cronisti sportivi sul web, OA Sport propone il “Corso per Telecronisti Sportivi”, dedicato a coloro che nutrono una fervida passione per il racconto sportivo e desiderano tramutarla in un lavoro. Quante volte, nel corso della tua vita, hai ascoltato la telecronaca di un evento sportivo ed hai pensato “mi piacerebbe provare“? Il ...

Bill Gates - chi è e Come ha fatto a diventare l’uomo più ricco del mondo : Il suo nome evoca tre concetti precisi: computer, ricchezza, filantropia. Che sono però solo alcuni dei tratti distintivi della fortunata parabola di William Gates III, meglio noto al grande pubblico come Bill Gates. Il padre di Microsoft è considerato il volto nobile del redditizio mondo hi-tech, visione che resiste tuttora nonostante il fresco 63enne nativo di Seattle sia fuori dai giochi da un decennio (ha lasciato nel giugno del 2008 la ...

Che cos’è la sindrome del “bambino blu” e perché fa diventare il sangue Come cioccolato : La drammatica crisi idrica a Gaza ha il volto dei bimbi cianotici a causa dell’acqua contaminata. La presenza di nitrato provoca la “sindrome del bambino blu”, una malattia che rende le loro labbra, viso, pelle bluastri, e il sangue colore del cioccolato. Tra i più piccoli sono in aumento anche i casi gastroenterite, insufficienza renale e cancro alla tiroide. Il 97% dell’acqua nella Striscia non è potabile e il rischio che scoppi di un’epidemia ...

Come diventare amministratore del PC Windows 10 : I privilegi amministrativi consentono la limitazione di alcune funzioni agli account standard. Ad esempio è possibile impedire l’eliminazione di determinati file oppure negare l’installazione e la disinstallazione dei programmi. Un account amministratore è molto utile leggi di più...

Come Mary Poppins : Arianna - l'unica italiana nel college per diventare una super tata : Per lei è davvero imperdibile l'appuntamento al cinema con il sequel di Mary Poppins, il celebre film sulla bambinaia magica e canterina. Perché Arianna Ribis, 20enne di Milano, sta...

L'ultimo saluto a Gilberto Benetton. Il nipotino : 'Ciao nonno - aiutami a crescere e diventare grande Come te' : TREVISO - Una città il lutto attorno a una piazza blindata. Il funerale di Gilberto Benetton , oggi alle 11 al Duomo è un evento molto delicato dal punto di vista organizzativo e della sicurezza. Ma ...

A Milano centinaia in fila per donare di midollo per il piccolo Alessandro|Il video Come diventare volontari : Il bimbo di un anno e mezzo ha una malattia rara. Da stamattina in piazza Sraffa è possibile fare il test del sangue e verificare la compatibilità: 500 in coda. L’appello della zia

Liam Gallagher attacca i Radiohead : 'Come ca**o hanno fatto a diventare così grandi?' : Se siete abituati a conoscere il personaggio Liam Gallagher non vi stupirete nemmeno di queste ultime dichiarazioni: la storica voce degli Oasis, ed ex frontman dei Beady Eye è abituato da sempre a dire quello che pensa e non le manda di certo a dire. L'ultimo bersaglio sono stati i Radiohead, oggetto di una raffica di tweet la scorsa notte. In uno sfogo che onestamente si fa fatica a comprendere non è la prima volta che Liam insulta artisti di ...