Cipriani su Cecchi Paone | “Il mio seno è finto | il tuo pancione no”

lanostratv

: Francesca Cipriani: Walter Nudo? “Non ho pianto per lui ma per Cecchi Paone” - carmenFashionCr : Francesca Cipriani: Walter Nudo? “Non ho pianto per lui ma per Cecchi Paone” - fvckinglola : RT @RAGAZZO_COMUNE: COSA CI ASPETTIAMO DALLA PUNTATA DI STASERA DEL #GFVIP: UN CONFRONTO TRA FABIO BASILE E CECCHI PAONE! L'ELIMINAZIONE DI… - RAGAZZO_COMUNE : RT @RAGAZZO_COMUNE: COSA CI ASPETTIAMO DALLA PUNTATA DI STASERA DEL #GFVIP: UN CONFRONTO TRA FABIO BASILE E CECCHI PAONE! L'ELIMINAZIONE DI… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Francescareplica ad Alessandrosul web Francesca, la scorsa settimana, è entrata nella casa del Grande Fratello Vip. No, non come concorrente. Come i telespettatori più attenti ricorderanno bene, l’opinionista di Barbara d’Urso aveva chiesto di poter entrare nella casa più spiata d’Italia per dichiarare a Walter Nudo tutto il suo amore. L’attore non si è sbilanciato più di tanto, mentre gli altri concorrenti del reality show condotto da Ilary Blasi sì. In particolar modo Alessandro, che ha duramente attaccato Francesca e la sua fisicità. Ora, a distanza di giorni, è arrivata la replica dell’opinionista di Pomeriggio 5. Hai dimostrato la tua falsità parlando di me. Ha scritto Francescasul suo profilo Twitter. Il miopotrà essere anche, ma il tuopurtroppo è vero. Ha continuato la ...