Ciclismo – Biesse Carrera | i nuovi quattro acquisti per il 2019

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Ecco i primiper il, Dopo un 2018 ricco di soddisfazioni, laè pronta a tornare in sella! Oggi ufficializziamo i priminomi che si aggiungono al team e comporranno l’organico del. A rinforzare il gruppo degli scalatori arrivano Matteo Bellia e Filippo Conca. Entrambi hanno dimostrato di avere delle ottime qualità nella scorsa stagione. Bellia ha indossato la maglia gialla per tre tappe al Giro della val d’Aosta, Conca ha collezionato numerosi piazzamenti in prestigiose gare internazionali. Tra le fila dei passisti veloci, invece, arrivano Tommaso Bramati e Gabriele Moreni, due nomi che potranno fare la differenza nelle classiche veloci e che si sanno comunque difendere bene in percorsi più impegnativi. Il Team Manager Massimo Rabbaglio e il Direttore Sportivo Marco Milesi, in queste settimane di trattative per la ...