' Ciao Darwin' di Paolo Bonolis cerca concorrenti | ecco come candidarsi

Paolo Bonolis dice basta - ‘Ciao Darwin’ non si farà. Ecco il motivo : Paolo Bonolis dice addio a ‘Ciao Darwin’ uno dei programmi più amati dal pubblico italiano. A darne l’annuncio è lo stesso presentatore nel corso di un’intervista alla Gazzetta dello Sport in cui, candidamente e con un velo di tristezza afferma: “Ciao Darwin per meriti acquisiti e stagionatura degli interpreti ha raggiunto il traguardo”. All’addio vero e proprio, in ogni caso, manca ancora qualche mese, ma non dimentichiamoci che Bonolis ha in ...