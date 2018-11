Chievo | ecco la risposta di Campedelli alle dichiarazioni di Ventura

Chievo - replica durissima del presidente Campedelli a Ventura : “le sue parole? Ecco cosa gli dico” : Nel corso della presentazione di Mimmo Di Carlo, il presidente Campedelli ha risposto per le rime alle parole di Ventura “Questa è casa mia, dentro di me sono convinto che c’è tempo di incidere sulla classifica che al momento dobbiamo vederla il meno possibile. Ora serve solo lavorare per ricompattare il gruppo e ritrovare fiducia. Io non mollerò di un centimetro fino alla fine“. Foto LaPresse/Antonio Saia Sono le parole ...

Chievo Verona - Ventura non ci sta : 'basta menzogne sul mio conto - ecco la verità' : Gian Piero Ventura dopo le recenti dimissioni da allenatore del Chievo Verona parla delle bugie sul suo conto, l'ex ct della Nazionale è indignato Dopo la pessima avVentura con la Nazionale italiana, ...

Chievo Verona - Ventura non ci sta : “basta menzogne sul mio conto - ecco la verità” : Gian Piero Ventura dopo le recenti dimissioni da allenatore del Chievo Verona parla delle bugie sul suo conto, l’ex ct della Nazionale è indignato Dopo la pessima avVentura con la Nazionale italiana, Gian Piero Ventura non ha ottenuto il riscatto che avrebbe sperato nel suo breve percorso sulla panchina del Chievo Verona. Tante le chiacchiere sul conto dell’allenatore originario di Genova, dopo che lo stesso a seguito della ...

Ventura alza la voce : “ecco il motivo della rottura con il Chievo” : Sono ore caldissime in casa Chievo, rottura con l’allenatore di Ventura e panchina affidata a Di Carlo. Adesso l’ex Ct della Nazionale ha deciso di spiegare quanto accaduto nelle ultime ore: “Premetto – afferma l’ex ct della nazionale nella sua dichiarazione all’Ansa – che sono arrivato al Chievo per amicizia, perché il presidente Campedelli è un amico, e perché il momento di difficoltà della ...

Chievo Verona - clamoroso! Gian Piero Ventura si dimette : ecco il motivo dell’incredibile decisione : Gian Piero Ventura ha deciso di dimettersi, lasciando libera la panchina del Chievo Verona: l’ex allenatore della Nazionale lascia dopo il pareggio dei gialloblu contro il Bologna Incredibile quanto accaduto nel post partita di Chievo Verona-Bologna: l’allenatore dei gialloblu, Gian Piero Ventura, ha deciso di dimettersi! Nonostante la buona partita del Chievo che, pur uscendo con un pareggio dalla sfida contro il Bologna, ...

Chievo-Sassuolo streaming : ecco dove vedere la diretta della partita

Cagliari-Chievo streaming : ecco dove vedere la diretta della partita

Ricorso Chievo - ecco la decisione della Corte Federale d’Appello : Ricorso Chievo – La FIGC con un comunicato ufficiale ha reso noto il respingimento da parte della Corte Federale d’Appello dei ricorsi presentati dal Chievo, confermati 3 punti di penalizzazione. “Prof. Sergio Santoro – Presidente; Prof. Gianpaolo Cirillo, Avv. Maurizio Greco, Dott. Luigi Caso, Avv. Patrizio Leozappa – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario. 3. Ricorso DEL PROCURATORE Federale AVVERSO ...

Chievo - riecco Ventura : “Voglia di ripartire. Rimpianto Nazionale” : Chievo VERONA– A quasi un anno di distanza dalla disfatta contro la Svezia, Giampiero Ventura torna ad allenare. Era lo scorso novembre quando a San Siro la Svezia impedì alla Nazionale italiana di approdare al Mondiale, e Ventura fu subito preso come capro espiatorio di un fallimento che ha però radici ben più profonde di […] L'articolo Chievo, riecco Ventura: “Voglia di ripartire. Rimpianto Nazionale” proviene da Serie ...

Panchina Chievo - D’Anna verso l’esonero : ecco il possibile sostituto : Panchina Chievo – E’ una situazione delicatissima in casa Chievo, pesante sconfitta nella gara in trasferta contro il Milan e situazione sempre più delicata. I problemi del club iniziano da lontano, è stata infatti un’estate movimenta per lo scandalo plusvalenze fittizie, poi l’inizio difficile di campionato fino ad arrivare alla crisi. Sono in corso valutazioni sulla Panchina di D’Anna, l’esonero sembra ...