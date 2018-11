Chi è Stefania Pucciarelli e perché la sua nomina fa discutere

agi

: La senatrice della #Lega #StefaniaPucciarelli è stata eletta presidente della Commissione per la tutela dei… - SkyTG24 : La senatrice della #Lega #StefaniaPucciarelli è stata eletta presidente della Commissione per la tutela dei… - BachArturo : RT @Lettera43: Salviniana, fan della ruspa, aveva messo like a un post in cui si invocavano i forni per i migranti. E ora ha preso il posto… - allshadesofsea : stefania pucciarelli è stata eletta presidente della commissione diritti umani non sapete chi sia? googlate il suo… -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Per Nicola Fratoianni di Leu è come Hannibal Lecter a un convegno vegano. Secondo Andrea Marcucci, è come Nerone alla guida della Protezione Civile. L'oggetto di queste ironie è, la senatrice leghista appena eletta presidente della Commissione straordinaria di Palazzo Madama per la tutela e la promozione dei diritti umani. Ad aver suscitato una levata di scudi sono i toni non proprio politicamente corretti usati in passato dalla donna con i social network, dove ha più volte attaccato le minoranze più disparate con toni piuttosto forti. Non c'entra quindi solo l'ovvia contrarietà della sinistra alla sostituzione di Luigi Manconi una figura con idee fortemente conservatrici in campo di diritti dei gay e integrazione degli immigrati e sempre pronta a condividere i meme "stop ...