Che fine faranno ora i migranti del Baobab? 

Che fine ha fatto Hernan Crespo? La vita dell’ex attaccante : Hernán Jorge Crespo è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore argentino, di ruolo attaccante. In carriera ha vinto a livello nazionale tre campionati argentini di Apertura (1993, 1994, 1996), una Coppa Italia (1998-1999), cinque Supercoppe italiane (1999, 2000, 2004, 2006, 2008), una Premier League (2005-2006), un Community Shield (2005) e tre campionati italiani (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009), mentre a livello ...

Emilio Fede - oggi. Che fine ha fatto l’ex direttore del Tg 4 : Chiacchierato e criticato giornalista televisivo, Emilio Fede, classe 1931, nella sua carriera ha ricoperto ruoli di grande successo. È stato direttore del TG1 (tra il 1981 e il 1982), di Studio Aperto (dal 1991 al 1992), del TG4 (dal 1992 al 2012) e di Videonews (dal 1989 al 1991). Dopo l’assenza in tv e i problemi giudiziari che fine ha fatto? A rispondere alla comanda ci ha pensato ”Chi”, che ha dedicato un servizio ...

Forte scossa di terremoto al confine tra Montenegro e Albania : avvertita anChe in Puglia : 1/7 ...

Twilight - dieci anni dopo la prima volta : Che fine hanno fatto gli attori? : Il 21 novembre 2008 Twilight sbarcò nei cinema italiani e americani e conquistò tutti i botteghini del mondo. Il primo film della saga che adatta per il grande schermo i romanzi – già best seller – di Stephenie Meyer su vampiri, licantropi e storie d’amore teoricamente impossibili finì per incassare quasi 400 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un costo di soli 37: tutto ciò lo trasformò in un blockbuster di enorme ...

Che fine ha fatto Luis Figo? Uno dei migliori calciatori portoghesi di sepre : Luís Filipe Madeira Caeiro Figo è un dirigente sportivo ed ex calciatore portoghese, di ruolo centrocampista. Tra i migliori calciatori portoghesi di sempre, è da molti considerato una delle più grandi ali della storia del calcio. E’ cresciuto nello Sporting Lisbona, poi l’esperienza con il Barcellona dove ha conquistato una Supercoppa di Spagna, due Coppe del Re, due campionati spagnoli, una Coppa delle Coppe e una Supercoppa ...

Twilight - dieci anni dopo la prima volta : Che fine hanno fatto gli attori? : Il 21 novembre 2008 Twilight sbarcò nei cinema italiani e americani e conquistò tutti i botteghini del mondo. Il primo film della saga che adatta per il grande schermo i romanzi – già best seller – di Stephenie Meyer su vampiri, licantropi e storie d’amore teoricamente impossibili finì per incassare quasi 400 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un costo di soli 37: tutto ciò lo trasformò in un blockbuster di enorme ...

Che fine ha fatto Igor Tudor? Pronto per la panchina del Genoa : Igor Tudor è un allenatore di calcio ed ex calciatore croato, di ruolo difensore o centrocampista. Ha speso la maggior parte della sua carriera in Italia, legando il suo nome a quello della Juventus. Il 18 agosto 2009 con l’arrivo del tecnico Edy Reja sulla panchina del Hajduk Spalato, ne è diventato assistente tecnico. Una seconda parentesi è iniziata nel dicembre 2011, quando il direttore sportivo Sergije Krešic gli ha affidato la ...

Che fine ha fatto EMUI 9.0 su Huawei e Honor? Annuncio data rilascio negato : A 24 ore dal mancato rilascio dell'aggiornamento EMUI 9.0 su Huawei e Honor compatibili, non potevamo che ritornare sulla spinosa questione. Nella giornata di ieri, c'era molta attesa per il rilascio globale della nuovissima interfaccia accompagnata, naturalmente da Android 9 Pie: eppure nessuna notifica è giunta sugli smartphone già individuati per il primo roll-out con sommo rammarico degli utenti e non senza qualche protesta social. La ...

Che fine ha fatto Mario Alberto Santana? E’ ancora protagonista : Mario Alberto Santana è un calciatore argentino, centrocampista della Pro Patria. Il 5 febbraio 2008 ha acquisito la cittadinanza italiana. Muove i suoi primi passi nel calcio professionistico con la maglia della squadra argentina del San Lorenzo, con la quale esordisce nella stagione 1999-2000. A Buenos Aires colleziona 33 presenze segnando 2 gol nell’arco di tre stagioni e vince con la propria squadra il campionato di Clausura del ...

ATA - stop appalti di pulizia : Che fine ha fatto la stabilizzazione degli Lsu? : Gli addetti ai servizi di pulizia, ausiliariato, decoro nelle scuole italiane attendono risposte in merito alla loro stabilizzazione, annunciata in questi mesi dalla maggioranza dell’esecutivo. Come riferito precedentemente, infatti, pare che i conti sullo stop agli appalti di pulizia, su cui più volte è intervenuto Luigi Gallo (M5S), non tornino a tutti. Sarà forse tutto da rifare? Che fine hanno fatto le 12 mila stabilizzazioni degli Lsu ...

Conduceva ‘Solletico’ - ecco Che fine ha fatto Mauro Serio : Era parecchio tempo che non vedevamo Elisabetta Ferracini in televisione: la figlia di Mara Venier mancava da circa dieci anni dal piccolo schermo. Poi, a sorpresa, si è materializzata nello studio di Domenica In e lasciato piacevolmente stupito il pubblico di Raiuno. E la stessa Mara, che stava intervistando Ornella Muti e Naike Rivelli e che non si aspettava minimamente l’improvvisata della figlia. È sempre bellissima Elisabetta e molti, nel ...

SCherzi a parte - Adriano Pappalardo vittima del programma : "Alla fine piangevo sul serio" : Così il cantante ha commentato la candid che lo ha visto protagonista nel corso della prima puntata del programm a

Fifa 19 Global Series : tornano anChe questo fine settimana le qualifiChe FUT Champions CUP di dicembre : Si svolgerà fra sabato 10 e domenica 11 novembre il secondo torneo di qualifica online alla FUT Champion CUP di dicembre tappa del percorso di qualificazione che porterà alla Fifa eWorld Cup, il mondiale di Fifa 19 ! Come già vi abbiamo spiegato è cambiato quest anno il meccanismo di qualificazione che prevede la FUT […] L'articolo Fifa 19 Global Series: tornano anche questo fine settimana le qualifiche FUT Champions CUP di dicembre ...

Che fine ha fatto Francesco Toldo? Portiere ex Inter e Fiorentina : Francesco Toldo è un dirigente sportivo, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo Portiere, vicecampione d’Europa con la nazionale italiana nel 2000. Considerato uno dei migliori portieri della sua generazione, a livello di club ha conquistato 5 scudetti, 5 Coppe Italia, 4 Supercoppe italiane e una UEFA Champions League. Al suo attivo anche la vittoria di un campionato italiano di Serie C1 e uno di Serie B. Dopo aver ...