Cena solidale per le vittime del ponte Morandi alla Fiera del porro di Cervere

cuneocronaca

: Sabato sera!!! Cena solidale per i familiari di 'Ceru' e live acustico con Andrea Di Marco, Fabio Bavastro e Robert… - circolo30giugno : Sabato sera!!! Cena solidale per i familiari di 'Ceru' e live acustico con Andrea Di Marco, Fabio Bavastro e Robert… - icittadini : ASSEFA: Cena per un Natale Solidale ad Alessandria - CorriereAl : Assefa Alessandria: “Cena per un Natale Solidale venerdì 23 novembre al Ristorante I Due Buoi” -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) A tavola l'abbinamento gastronomico si trasforma in un'iniziativa benefica per le famiglie delledel. Un "di solidarietà" parte dLiguria per arrivare fin sotto le ...