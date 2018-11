Casellati sblocca i fondi | gli studenti napoletani finalisti del concorso del Mit

huffingtonpost

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Il Presidente del Senato Maria Elisabetta Albertimetterà a disposizione iper consentire ai tredell'Istituto Tecnico Industriale "Augusto Righi", che si sono piazzati al secondo posto nella competizione aerospaziale "Zero Robotics" organizzata dal Massachusetts Institute of Technology di Boston e dalla Nasa, di poter andare negli Usa e partecipare alla fase finale del. In un primo momento, i treavevano raccontato alla Stampa l'impossibilità di volare in America perché l'istituto non aveva i soldi per il viaggio.aveva già scritto ieri una lettera al Prefetto di Napoli, Carmela Pagano, e al generale Vittorio Tomasone, a capo del Comando interregionale Ogaden, per dare corso alla propria iniziativa.Il progetto dei tre ragazzi, Davide Di Pierro, Luigi Picarella e Mauro D'alò, consiste nella ...