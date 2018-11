: Giornalista cacciato dalla Casa Bianca, la Cnn fa causa a #Trump - SkyTG24 : Giornalista cacciato dalla Casa Bianca, la Cnn fa causa a #Trump - limesonline : L’insistenza sul legame tra la disinformazione online di origine russa e la presenza di Trump alla Casa Bianca è pe… - Linkiesta : Conte ha schierato il nostro Paese al fianco degli #USA e dichiaratamente contro #Germania e #Francia, tramutandoci… -

All'indomani delle elezioni di metà mandato, allasi prepara un. I media Usa danno praticamente scontato l'addio della ministra per la Sicurezza Nazionale, Kirstjen Nielsen. Intanto la prima a lasciare il suo incarico sarà Mira Ricardel, numero due del National Security Council (NSC). Contro di lei la first lady Melania, per mano della portavoce Stephanie Grisham, secondo cui Ricardel "non merita più l'onore" di lavorare alla".Lascerebbe anche John Kelly, capo di gabinetto.(Di mercoledì 14 novembre 2018)