Carovana migranti | i primi 300 arrivano al confine con gli Stati Uniti Sono soprattutto

Carovana di migranti verso gli Usa : il primo gruppo ha raggiunto il confine : L'avanguardia della Carovana di migranti in viaggio dall'America Centrale (Honduras e Guatemala in particolare) e diretta verso gli Stati Uniti ha raggiunto Tijuana. Sono almeno cinquemila le persone partite nelle settimane scorse L'avanguardia della Carovana di migranti in arrivo dall'America Centrale (Honduras e Guatemala in particolare) e diretta verso gli Usa è arrivata a Tijuana. In tutto sono almeno 5mila le persone partite nelle ...

I primi migranti della Carovana sono arrivati al confine con gli Stati Uniti : sono circa 400, che si sono separati dal gruppo principale e hanno proseguito in autobus: ma Trump sta alzando il tiro

Carovana migranti - l’obiettivo è entrare in California. E Trump sospende per 90 giorni il diritto d’asilo agli irregolari : Dopo un mese di cammino, la Carovana che risale il Centroamerica è arrivata quasi a metà percorso. Nella mattinata di domenica scorsa, la prima e più consistente onda – 6.500 persone secondo le ultime stime, tra cui almeno 300 bambini – ha lasciato Santiago de Quéretaro, 220 km a nord di Città del Messico. A dire il vero, la metà geografica tra la città honduregna di San Pedro Sula, da dove è partita la marcia, e il punto più vicino ...

Carovana migranti prosegue verso Usa : 2.50 Il gruppo di migranti centroamericani che aveva raggiunto Città del Messico una decina di giorni sono in viaggio verso il confine con gli Stati Uniti. Fino a qualche giorno fa i media messicani citavano 4 diverse carovane, ma successivamente esse si sono divise in molti tronconi per cui nessuno è in grado di offrire un monitoraggio reale della situazione. Il presidente Trump ha dato ordine di dispiegare nei punti presumibili di arrivo dei ...

Nella Carovana di migranti ci sono tutti i problemi dell’America Centrale : La lunga marcia dei migranti è stata una sorpresa solo per coloro che scoprono solo oggi i migranti e le loro ragioni per fuggire. Leggi

La Carovana di migranti è a Città del Messico : È quella partita a metà ottobre dall'Honduras: circa 450 persone sono state accolte in uno stadio ma presto potrebbero ripartire verso gli Stati Uniti

Carovana migranti - i civili delle ronde in Texas rispondono alla chiamata alle armi di Trump. “Esercito Usa preoccupato” : Non solo soldati, ma anche centinaia di civili armati stanno puntando verso il confine meridionale degli Stati Uniti, dove è atteso l’arrivo della Carovana di migranti, partita il 13 ottobre dall’Honduras e arrivata attualmente in Messico. Obiettivo: rispondere alla chiamata alle armi di Donald Trump, che ha già predisposto l’invio di 7mila militari negli Stati al confine, cioè Texas, Arizona e California, entro la fine del ...

I migranti della "Carovana" - tramite un'ong - fanno causa a Trump : I migranti della "carovana" che sta attraversando in questi giorni il Messico con l"obiettivo di raggiungere gli Usa hanno ufficialmente fatto causa al presidente Trump. Un"ong pro-migranti ha infatti presentato presso la Corte distrettuale di Washington, a nome dei componenti della "carovana", una "class action" contro il tycoon e altri esponenti dell"amministrazione federale.Il procedimento giudiziario è stato promosso dall"associazione Nexus ...

Trump contro la Carovana dei migranti : “Le loro pietre come armi contro i nostri soldati. Non li vogliamo” : “Le donne non vogliono i migranti della carovana in America, le donne vogliono sicurezza, vogliono stare sicure”: lo ha detto Donald Trump in uno dei suoi appelli che stanno caratterizzando il rush finale della campagna elettorale per le Midterm. “I democratici vogliono confini aperti, ma noi non lo permetteremo”, ha affermato durante un comizio in Missouri. E sui social ricordano quando il tycoon definì i messicani ...

