Carne scaduta e rimessa in vendita nei supermercati | il servizio-scandalo delle ' Iene'

: Pretendo di sapere da #LeIene il nome del #supermercato che riconfeziona la #carne nera e scaduta. Deve essere lice… - Giorgiolaporta : Pretendo di sapere da #LeIene il nome del #supermercato che riconfeziona la #carne nera e scaduta. Deve essere lice… - Sostenitori1 : #carne scaduta nei supermercati, tritata e rimessa in vendita. 'Si fa in tutti i reparti: fino a venti volte' - effi365 : Le Iene, «Carne scaduta nei supermercati, pesce e frutta riciclati per giorni»: la denuncia choc dei commessi -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Possiamo veramente fidarci dei prodotti di genere alimentare esposti inneigrandi catene di distribuzione italiana? Non del tutto. A rivelare quella che si configura come una vera è propria truffa è stato undella nota trasmissione satirica 'Le', andato in onda durante la puntata di ieri, martedì 13 novembre 2018, sulle reti Mediaset di Italia Uno. IlI giornalisti di inchiesta del programma tv serale hanno realizzato alcune riprese, servendosi di telecamere nascose, dimostrando come quasi tutti i prodotti alimentari, dopo la data di scadenza, anziché essere buttati, vengono ri-etichettati e messi nuovamente sul mercato, in bella mostra tra banconi e scaffali. Quello che si configura come un vero e proprio reato penale di truffa, non solo dal punto di vista commerciale, bensì anche per quanto concerne l'aspetto igienico-sanitario, ...