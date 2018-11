Canone Rai 2019 | tutto quello che c' è da sapere

Il Canone Rai resta in bolletta : ecco chi non deve pagarlo : Il canone Rai resta in bolletta . La Legge di Bilancio 2019 conferma quanto stabilito dal governo Renzi in via sperimentale: la misura sarebbe dovuta scadere, infatti, il 31 dicembre 2018. Questo ...

Il Canone Rai resta in bolletta anche nel 2019 : (Foto: Flash.pro/Flickr) La Legge di bilancio conferma la misura adottata dal governo Renzi, così il canone Rai per il 2019 sarà ancora di 90 euro diviso in dieci rate da pagare con la bolletta della luce. La soglia di reddito per l’esenzione degli over 75 resta pari a 8mila euro, mentre chi è titolare di un’utenza elettrica ma non ha un televisore verrà esentato dal pagamento ma dovrà inviare la dichiarazione sostitutiva di non detenzione, ...

Canone Rai 2019 : importo ed esenzioni in Legge di bilancio : È una delle tasse più odiate dagli italiani, un appuntamento a cui ogni anno non si sfugge. E si sfugge ancor di meno da quando il suo pagamento è stato rateizzato e incluso all’interno della bolletta elettrica Enel, allo scopo di contrastarne l’evasione: il Canone Rai 2019 sarà ovviamente riconfermato, in Legge di bilancio 2019, con la proroga dell’importo, delle esenzioni e delle modalità di pagamento. Tutte le novità sul Canone Rai Canone Rai ...

Canone Rai - come cambia con la legge di bilancio : quanto costa e quali sono le esenzioni : La legge di bilancio prevede conferme e proroghe anche sul Canone Rai. In particolare, viene confermata anche per gli anni successivi al 2018 la riduzione della tariffa a 90 euro, così come deciso nella scorsa legislatura. Prorogata anche l'esenzione per gli over 75 con reddito annuo inferiore agli 8mila euro, altra misura introdotta nella scorsa legislatura.Continua a leggere

Bozza della manovra - le misure dalle sigarette al Canone Rai : Sono 73 gli articoli della Bozza della manovra . Il primo è dedicato, come ormai consuetudine, al disinnesco delle clausole Iva. Si passa poi al taglio dell'Ires alla flat tax per gli autonomi, fino ...

Disdetta Canone Rai 2019 : come disdire per decesso - mancanza tv o cambio residenza : Oggi andremo a vedere insieme in che modo e perché è possibile disdire, per le varie ragioni differenti che tratteremo, il contratto del Canone Rai. come disdire il Canone Rai 2019 per decesso dell’intestatario In questo articolo parleremo del perché e del come sia possibile richiedere la Disdetta del Canone Rai. Le motivazioni possono essere differenti fra di loro e qui di seguito le prenderemo in considerazione in maniera singolare. Per ...

Canone Rai - scade l’ultima rata : quando e come va pagata : Sta per scadere il termine fissato per il pagamento dell'ultima rata del Canone Rai per chi non riceve l'addebito sulla bolletta della fornitura elettronica. Nel caso in cui il pagamento sia suddiviso in quattro rate trimestrali da 23,93 euro l'una, il versamento deve avvenire entro il 31 ottobre tramite modello F24.Continua a leggere

Canone Rai - la scadenza di fine mese : Canone Rai , scadenza in arrivo . Scade il 31 ottobre la quarta rata trimestrale di chi è obbligato al pagamento del Canone di abbonamento alla televisione per uso privato e per il quale non è ...