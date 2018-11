Calendario F1 2019 | tutte le date del Mondiale 21 GP da disputare | programma e tv

Calendario Coppa del Mondo salto con gli sci 2018-2019 : date - programma - orari e tv : Mancano ormai pochi giorni al via della Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci, che comincerà ufficialmente venerdì 16 novembre con le qualificazioni maschili del HS134 di Wisla. Il favorito indiscusso per la Sfera di Cristallo è il polacco Kamil Stoch, dominatore assoluto della passata stagione, ma non mancano degli avversari che possono contrastarlo nella classifica generale, come la pattuglia norvegese, il tedesco Andreas Wellinger e ...

Superbike – Svelato il Calendario provvisorio della stagione 2019 : E’ stato Svelato oggi il calendario provvisorio della stagione 2019 di Superbike A qualche settimana dal termine della stagione 2018 di Superbike, vinta da Jonathan Rea, è stato Svelato il calendario provvisorio del prossimo Mondiale. Si parte a febbraio dall’Australia per l’ultima tappa sempre in Qatar, ad ottobre 2019. Il calendario provvisorio per la stagione 2019 della Superbike: Phillip Island Grand Prix Circuit ...

Calendario Test F1 2019 : date - programma e orari di tutte le prove prima del Mondiale. La guida completa : Tra poco meno di due settimane il Mondiale 2018 di Formula Uno chiuderà i battenti. Sul tracciato di Yas Marina, ad Abu Dhabi, andrà in scena l’atto conclusivo e si correrà con la voglia di centrare il successo di tappa. I titoli iridati per i piloti e i costruttori sono stati assegnati a Lewis Hamilton e alla Mercedes e quindi la valenza della gara stimolerà tutti a dare il meglio, senza condizionamenti di classifica. Tuttavia, su questo ...

Calendario Test MotoGP 2019 : date - programma e orari di tutte le prove prima del Mondiale. La guida completa : Si chiude la stagione 2018 per quanto riguarda la MotoGP, tempo di vacanze? Assolutamente no! Da martedì, infatti, scatta la due-giorni dei Test di Valencia che sancirà il primo antipasto del campionato 2019. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, infatti, vedremo all’opera per la prima volta i piloti con le moto che utilizzeranno nella prossima annata. Si potrà scendere in pista per sei ore equamente divise tra mattina e pomeriggio e ...

Giro d’Italia 2019 : percorso - tutte le salite - le tappe clou - i possibili partecipanti - il Calendario. La guida sulla Corsa Rosa : Mancano ancora diversi mesi al Giro d’Italia 2019 che si disputerà da sabato 11 maggio a domenica 2 giugno ma l’attesa degli appassionati è già alle stelle, il conto alla rovescia verso la Corsa Rosa è già partito, la 102^ edizione della grande Corsa a tappe. Il percorso che si snoderà in particolar modo per il Nord e il Centro Italia sarà caratterizzato da ben tre cronometro e da diverse salite impegnative che metteranno a dura ...

SBK 2019 - ecco il Calendario : Tredici round in programma anche per la stagione 2019. Si parte a fine febbraio , 22-24, con l'appuntamento classico nella spettacolare Phillip Island , Australia, per poi passare a metà marzo in ...

Polizia di Stato - presentato il Calendario 2019 : dal 2001 raccolti e donati all’UNICEF 2 - 5 milioni di euro : 1/13 ...

Campionato Italiano di Enduro 2019 – Svelato il Calendario ufficiale : Italiano Enduro 2019. Pubblicato il calendario ufficiale! La Federazione Motociclistica Italiana e Maxim informano che è stato ufficializzato il calendario dei Campionati Italiani Enduro 2019. Da Nord a Sud, l’Italia delle due ruote tassellate è pronta ad infiammare un’altra stagione marchiata #Enduro. Ecco dove potremmo vedere in azione i campionissimi degli Assoluti d’Italia-Coppa FMI/Coppa Italia, i ragazzi dell’Under23/Senior e ...

Volley - Europei 2019 : il Calendario completo. Quando si gioca? Date - programma - orari e tv : Gli Europei 2019 di Volley maschile si disputeranno dal 12 al 29 settembre e per la prima volta nella storia verranno ospitati da ben quattro Nazioni differenti con la partecipazione di 24 squadre (contro le 16 delle ultime edizioni). Francia, Slovenia, Belgio, Olanda organizzeranno la massima rassegna continentale che è già entrata di diritto nella storia di questo sport. Gli atti conclusivi dell’evento si svolgeranno ...

Volley femminile - Europei 2019 : il Calendario completo. Quando si gioca? Date - programma - orari e tv : Gli Europei 2019 di Volley femminile si disputeranno dal 23 agosto all’8 settembre e per la prima volta nella storia verranno ospitati da ben quattro Nazioni differenti con la partecipazione di 24 squadre (contro le 16 delle ultime edizioni). Turchia, Ungheria, Polonia, Slovacchia organizzeranno la massima rassegna continentale che è già entrata di diritto nella storia di questo sport. L’Italia è già qualificata e cercherà di essere ...

Calendario Coppa del Mondo speed skating 2018-2019 : date - programma - orari e streaming : Finalmente ci siamo. La stagione 2018-2019 dello speed skating sta per cominciare. Nel prossimo weekend prenderà il via dal Giappone la Coppa del Mondo, a Obihiro, che quest’anno prevede cinque tappe più le finali, mentre per la categoria junior sono in programma due tappe e le finali. Ad inizio gennaio, come di consueto, i Campionati italiani e gli Europei, mentre a febbraio si terranno i Mondiali singole distanze e la rassegna iridata ...

Salto con gli sci - il Calendario completo della stagione 2018-2019 : Coppa del Mondo - Mondiali e volo con gli sci : Ricominciano questa settimana le emozioni forti della Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019. L’obiettivo di tutti, al maschile, è quello di battere Kamil Stoch, autore di un’ultima stagione straordinaria già solo per un motivo: il polacco è stato il secondo nella storia, dopo Sven Hannawald, a realizzare il Grande Slam dei Quattro Trampolini. Al femminile, invece, la norvegese Maren Lundby dovrà dimostrare di non essere ...

Speed skating - Calendario stagione 2018-2019 : tutte le date di Coppa del Mondo - Europei e Mondiali : La stagione 2018-2019 dello Speed skating sta per iniziare: nel fine settimana prenderà il via dal Giappone la Coppa del Mondo, che quest’anno conta cinque tappe più le finali, mentre per la categoria junior sono in programma due tappe e le finali. Ad inizio gennaio ecco subito Campionati italiani ed Europei, mentre a febbraio sono in programma i Mondiali singole distanze e la rassegna iridata sprint, nonché quella riservata alla categoria ...

Calendario Serie A - le partite e gli orari della dodicesima giornata 2018-2019 : Genoa-Napoli , sabato 10 novembre, ore 20.30, Atalanta-Inter , domenica 11 novembre, ore 12.30, Chievo-Bologna , domenica 11 novembre, ore 15.00, - Sky Sport 253 , satellite e fibra, e Sky Sport 384 ,...