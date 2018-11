calcioweb.eu

: #Andersen rinnova con la @sampdoria fino al 2022: l’@Inter continua a corteggiarlo comunque per il futuro @SkySport #calciomercato - DiMarzio : #Andersen rinnova con la @sampdoria fino al 2022: l’@Inter continua a corteggiarlo comunque per il futuro @SkySport #calciomercato - CalcioWeb : Calciomercato #Inter, #Marotta tenta la beffa alla Juve: ecco il primo possibile innesto - ApCalciomercato : Inter, obiettivo centrocampista: colpo in Inghilterra a gennaio? -

(Di mercoledì 14 novembre 2018)– L'è reduce dal brutto ko nella gara in trasferta contro l'Atalanta che però non cambia il giudizio sull'inizio di stagione, la squadra di Luciano Spalletti può lottare per obiettivi importanti in campionato e Champions League. La dirigenza pensa però anche al futuro, nelle ultime ore è stato definito l'accordo con Beppe, l'exntus è già al lavoro per prepare la squadra del futuro. Iltassello è stato già individuato e si prepara lanei confronti dellantus: Sandro Tonali, classe 2000 e grande talento del Brescia è un obiettivo in comune ma i nerazzurri al momento possono essere considerati in vantaggio. Valutazione di poco superiore ai 20 milioni di euro.