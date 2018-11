Calciomercato Genoa | vicino il primo colpo della sessione invernale | Preziosi pronto a

Calciomercato Napoli - regalo per Ancelotti : ecco i nomi per l’attacco - contatti con il Genoa [FOTO] : 1/6 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calciomercato Napoli - l’offerta con contropartita che sblocca l’affare Piatek con il Genoa : Calciomercato Napoli – Il Napoli è reduce dal pareggio davanti al pubblico amico contro il Psg, la squadra di Carlo Ancelotti si prepara per la gara contro il Genoa, partita molto importante per la zona Champions League. Il club azzurro si prepara anche a muoversi per il mercato di gennaio, pronto un nuovo assalto al Genoa per l’attaccante Piatek. L’ultima offerta è veramente importante: 30 milioni più una contropartita: ...

Calciomercato Genoa - Perinetti : “Per Piatek abbiamo rifiutato l’offerta di un grande club” : “Ancelotti utilizza tutta la rosa, motiva tutti e purtroppo sabato affrontiamo questo Napoli. Probabilmente farà un turn over, ma saranno tutti quanti motivati e sarà dura. Io credo che quando si gioca contro queste grandi squadre, bisogna pensare sempre a sé stessi. Sono sicuro che la squadra farà una gara importante. Noi abbiamo delle armi e proveremo a far male“. Così Giorgio Perinetti, direttore generale del Genoa, ...

Calciomercato Genoa - la dirigenza pronta ad intervenire dopo la debacle : i nomi valutati [FOTO] : 1/18 Foto LaPresse - Tano Pecoraro ...

Calciomercato : il Genoa è alla ricerca di un esterno mancino - ecco i NOMI [FOTO] : 1/6 LaPresse ...

Calciomercato Genoa - nuovo portiere a gennaio : i nomi sul taccuino [FOTO] : 1/13 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calciomercato - quanti affari tra Milan e Genoa : i calciatori che possono cambiare maglia [FOTO] : 1/9 Romero (Foto Marco Alpozzi/LaPresse) ...

Calciomercato Genoa - innesto a parametro zero nella prossima stagione : Calciomercato Genoa – Il Genoa sta preparando la gara di campionato contro l’Udinese, in particolar modo a rischio il match a causa del maltempo previsto nella città di Genova per le prossime ore. Nel frattempo la dirigenza rossoblu non sta a guardare e pensa anche al futuro, si stanno valutando le strategie per la prossima stagione. L’intenzione è mettere sotto contratto Andrea Bertolacci, in scadenza di contratto con il ...

Calciomercato Genoa - la scelta di Piatek per la prossima stagione : 1/6 Marco Alpozzi/LaPresse ...

Calciomercato Genoa - Perinetti chiude le porte alla possibile cessione di Piatek a gennaio : Giorgio Perinetti, ds del Genoa, ha parlato della possibile cessione di Piatek già nella prossima sessione di mercato: “Posso dire che a gennaio non si muoverà da Genoa, sono convinto che possa crescere ancora, spero che in futuro ci possano offrire per lui il doppio del suo valore attuale sul mercato“. In merito al cambio della guida tecnica, invece, ha aggiunto, “Ballardini ha fatto bene nella passata stagione per ...

Calciomercato Genoa - emergenza portiere : tutti i nomi per gennaio [FOTO] : 1/13 Alfredo Falcone/LaPresse ...

Calciomercato Genoa - torna Veloso : firma fino a giugno : Miguel Veloso ha firmato con il Genoa. Il centrocampista portoghese, tra i giocatori svincolati, ha deciso di sottoscrivere un nuovo accordo con il club nel quale aveva militato nella scorsa stagione. L’annuncio ufficiale è arrivato oggi. LA firma DI Veloso Veloso ha firmato per la società rossoblù sino al 30 giugno 2019. Per il centrocampista […] L'articolo Calciomercato Genoa, torna Veloso: firma fino a giugno proviene da Serie A ...

Calciomercato Napoli - De Laurentiis scatenato : 100 milioni per colpi da Genoa - Torino e Cagliari [FOTO - NOMI e DETTAGLI] : 1/6 Fabio Ferrari/LaPresse ...

Calciomercato Genoa - Preziosi annuncia il sostituto di Piatek : Calciomercato Genoa – Un inizio di stagione stratosferico per l’attaccante Piatek, il polacco sta trascinando il club rossoblu con gol e grandi prestazioni. Sempre più entusiasta il presidente Preziosi che svela importanti novità in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “Era fine maggio: io, la tv e nessun altro. Ho un modo di valutare i giocatori tutto mio, devo essere da solo, senza ...