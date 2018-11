Cagliari | infortunio Faragò | giocatore a parte per lombalgia

Infortunio Srna - le ultime sulle condizioni del calciatore del Cagliari : Infortunio Srna – Il primo match della nuova giornata del campionato di Serie A ha messo di fronte Cagliari e Bologna con il successo della squadra di Maran. Costretto al cambio in difensore Srna , fortunatamente il problema non può essere considerato grave. Si tratta infatti di una semplice botta alla schiena facilmente smaltibile in pochi giorni, Srna potrebbe essere a disposizione già per il prossimo match. SCARICA GRATIS L’APP DI ...

Tegola per il Cagliari : infortunio per Pavoletti : Tegola per il Cagliari che, tra circa mezz'ora, scenderà in campo contro il Parma di D'Aversa. Problemi alla schiena per Leonardo Pavoletti: l'attaccante del Cagliari, non sarà disponibile e andrà in tribuna.