Cagliari Arrestato in via Roma giovane spacciatore

Arrestato Davide Sau - fratello del calciatore del Cagliari : "Armi e droga in casa" : La polizia di Cagliari ha Arrestato Davide Sau, 33 anni, fratello del calciatore del Cagliari, Marco.Inoltre, il 33enne è ritenuto responsabile di detenzione illegale di materiale esplosivo, armi da sparo e munizionamento e anche di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Sarebbe lui il quarto componente di una banda, accusata della tentata rapina aggravata ai danni di un noto ristoratore della città sarda.La polizia ha portato a ...

Cagliari - arrestato Davide Sau : è il fratello dell'attaccante Marco - : Secondo la Polizia, il 33enne era il custode di armi, esplosivi, munizioni e droga per conto della banda che aveva nel mirino un sequestro di persona-lampo a scopo di rapina. Il parente del calciatore ...

Sventato sequestro di persona : arrestato Davide Sau - fratello del calciatore del Cagliari : Era il custode di armi, esplosivi, munizioni e droga per conto della banda che aveva nel mirino un sequestro di persona-lampo a scopo di rapina. Ne è convinta la Polizia di Cagliari che ieri sera ha ...

Arrestato Davide Sau - fratello del calciatore del Cagliari : “Era il custode di un arsenale” : Il 33enne è finito in manette per detenzione illegale di materiale esplosivo e armi comuni da sparo, detenzione e spaccio di stupefacenti. Nella sua abitazione a Cagliari sono state trovate pistole, munizioni ed esplosivi che secondo la polizia conservava per conto di una banda che aveva nel mirino un sequestro.Continua a leggere

Arrestato fratello dell'attaccante del Cagliari - preparava una rapina : Davide Sau, fratello di Marco, custodiva in garage armi, esplosivi, munizioni e droga: con tre complici voleva sequestrare in casa un noto ristoratore per fargli aprire la cassaforte

Arrestato dalla Polizia "topo d'appartamento" - agiva in centro a Cagliari : La Polizia di Stato ha Arrestato N. H.19enne gambiano, pregiudicato, per i reati di di furto in abitazione e resistenza a P.U. Già da qualche giorno l'attività di sorveglianza della Polizia si è ...

Cagliari. Turista aggredita e scippata - arrestato un cittadino gambiano : La Polizia di Stato ha tratto in arresto C. S. 27enne gambiano, per i reati di rapina aggravata e resistenza e violenza a P.U. Alle tre di questa notte sono giunte diverse telefonate sulla linea 113 ...