Cacciari | “M5s? Attaccare la stampa è un tic dei poveretti e dei parvenu del potere”

(Di mercoledì 14 novembre 2018) “Liste di proscrizione sui giornalisti? Sono pericolose quando le fa Giulio Cesare, non certo quando li fa Di Maio o Di Battista o Salvini o Renzi.i giornalisti è un tic deidel potere e dei, non dei Churchill o dei veri potenti”. Così, a Otto e Mezzo (La7), il filosofo Massimorisponde alla conduttrice Lilli Gruber sulle dichiarazioni di Di Maio e di Di Battista in merito al caso Raggi. E spiega: “E’ un tic deiquello di prendersela con lao di aver bisogno di unache li sostiene, li accudisce, ne ha cura, li consola. Se mi fanno una recensione con cui sputtanano un mio libro, me ne faccio un baffo alto come una casa. Uno che ha coscienza di fare bene il suo mestiere non ha bisogno del giornalista che lo appoggia e non gliene frega niente del giornalista che lo attacca“. Il giornalista e ...