Bufera sul social manager di Salvini che prende in giro un bimbo

Salvini intervistato dai bambini “Alla lavagna” - Bufera sulla Rai : “Propaganda rivoltante” : Il format del nuovo programma prevede che i bambini vestano i panni dell'intervistatore e pongano domande di politica agli ospiti presenti. La prima puntata ha visto la partecipazione del ministro dell'Interno Matteo Salvini, al quale i bambini hanno fatto domane su razzismo, immigrazione e vita privata.Continua a leggere

Valentina Vignali : "La dieta Auschwitz non la faccio neanche se mi pagate". Bufera sul suo post : Una vera e propria Bufera si è scatenata su Valentina Vignali, giocatrice di basket e showgirl, che sul suo profilo Instagram ha pubblicato un video in cui, ironizzando sul cibo presente nella sua credenza, aggiunge: "La dieta Auschwitz non la faccio manco se mi pagate".La battuta ha suscitato indignazione, soprattutto nella comunità ebraica. Daniel Regard, membro della comunità ebraica romana, scrive su Facebook: "Un ...

Allatta la figlia fino a 9 anni - è Bufera sul web : “È pedofilia e abuso su minore - sei pazza” : Una mamma dello Yorkshire ha parlato del forte legame che ha sviluppato con la figlia, che ha da poco smesso di Allattare al suo seno all’età di 9 anni. Dopo quasi 10 anni, Sharon Spink, madre di 4 figli, ha dichiarato che le mancherà ma che alla fine è stata una decisione della figlia presa circa due mesi fa. E nonostante la critica la accusi di abuso su minore e la definisca una “pedofila”, la 50enne dice che l’Allattamento al seno ha portato ...

Il meteo dell'economia segna Bufera sull'Italia : "Ora è come la Turchia" : È l'Italia dei conti che non tornano. È l'Italia che rischia di contagiare i Paesi più deboli. È l'Italia che dovrebbe cambiare rotta. E non lo fa. Con un accorpamento tanto compatto da sembrare studiato, Commissione europea, Bce e Fondo monetario dicono le stesse cose nello stesso giorno. Identiche sono le preoccupazioni, la cui radice va ricercata nella manovra di governo fondata su uno sforamento fuorilegge del deficit e su previsioni di ...

"La dieta Auschwitz non la faccio". Scoppia la Bufera sulla Vignali : È Scoppiata la bufera sulla giocatrice di basket e showgirl Valentina Vignali. Tema del contendere una storia su Instagram che recitava così: "La dieta Auschwitz non la faccio manco se mi pagate". La frase ha scatenato l'ira della comunità ebraica. "Un commento da vomito, il problema non è solo la sua totale ignoranza becera, ma che giovanissimi che la seguono leggano una cosa simile, banalizzandola. Influencer de che?", ha tuonato Daniele ...

Sossio Aruta - Bufera per una frase contro Ursula : 'Devi stare zitta' : Volano ancora scintille al Trono Over di Uomini e Donne. Protagonisti questa volta Sossio Aruta e Ursula Bennardo . Verso la fine della puntata i due hanno avuto un violento scontro verbale e mentre ...

Devi stare zitta - Sossio Aruta nella Bufera per quella frase contro Ursula a Uomini e Donne : Volano ancora scintille al Trono Over di Uomini e Donne. Protagonisti questa volta Sossio Aruta e Ursula Bennardo . Verso la fine della puntata i due hanno avuto un violento scontro verbale e mentre ...

Uomini e Donne - 'Devi stare zitta' : Sossio Aruta nella Bufera per quella frase contro Ursula : Volano ancora scintille al Trono Over di Uomini e Donne. Protagonisti questa volta Sossio Aruta e Ursula Bennardo. Verso la fine della puntata i due hanno avuto un violento scontro verbale e mentre ...

Uomini e Donne - Sossio Aruta nella Bufera. 'Devi stare zitta' - ma Ursula non si sottomette - è rissa in studio : A chiudere il ciclo delle tre consuete puntate del trono Over di Uomini e Donne ci sono Sossio Aruta e Ursula Bennardo . Tra i due, a fine puntata, è scoppiato un acceso dibattito in cui la dama di ...

"Vai in cucina". Bufera sul senatore Pd : "Ha offeso la grillina" : Scoppia la Bufera su un senatore del Pd. A denunciare le parole che avrebbe usato riferendosi ad una collega in Senato è la Lega. "L'inqualificabile commento ('vai in cucina!') riferito dal senatore Laus del Pd alla senatrice Maiorino del MoVimento Cinque Stelle durante il suo intervento in discussione generale al Senatosul dl Sicurezza è da censurare e condannare senza alcuna esitazione", attacca il Carroccio.Le senatrici leghiste puntano ...

Fascia tricolore e foto Benetton Ed è Bufera sull'assessore Pd : In posa con uan Fascia tricolore e in alto il logo, ben visibile di Benetton. È questa la foto apparsa su un rotocalco in cui è protagonista l'assessore all'istruzione di Scandicci Diye Ndiaye del Pd. Di fatto l'assessore è divenatata testimonial per una foto della nota casa di abbigliamento che ha parecchi interessi anche nella gestione della autostrade italiane. La foto ha immediatamente scatenato le polemiche soprattutto dopo le accuse della ...

Nuova Bufera nel mondo del calcio : rivelazione shock sull’UEFA - due top club nei guai : Nuova bufera nel mondo del calcio: secondo l’inchiesta pubblicata da Espresso, Equipe e Spiegel, la Uefa, con Platini presidente e Infantino, all’epoca suo vice, avrebbe aiutato i Psg e Manchester City a evitare le sanzioni per le violazioni del fair play finanziario. Secondo le rivelazioni i due club avrebbero gonfiato le proprie entrate attraverso “contratti fittizi” “sotto copertura dell’Uefa”. Le entrate contestate sono di circa ...

Trump - Bufera sullo spot razzista. La corsa di midterm spacca gli Usa in due : NEW YORK - Ennesimo colpo basso di un presidente che ama giocare sporco. E che sa farlo molto bene. Oramai a poche ore dal voto, ad infiammare l?arena di midterm è un Donald Trump...

Halloween - Bufera sul Bayern Monaco : Rafinha travestito da attentatore arabo : Rafinha travestito da attentatore arabo ha fatto infuriare diversi tifosi ed autorità, un costume di Halloween un po’ sopra le righe “Halloween è una festa della paura con costumi esagerati, non era mia intenzione far arrabbiare nessuno con il mio travestimento o ferire i sentimenti di qualcuno“. Rafinha ha tentato di scusarsi attraverso il proprio account Twitter dopo il suo travestimento di Halloween che ha fatto ...