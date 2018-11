Brindisi | disoccupato tenta di darsi fuoco in Comune

Blastingnews

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Momenti di vera apprensione questa mattina all'interno di Palazzo di Città, a, in Piazza Giacomo Matteotti, sede appunto degli uffici comunali. Un uomo, stando alle informazioni che giungono dalla stampa locale, unper la precisione, hato diall'interno dell'edificio. Lo stesso chiedeva un incontro con il sindaco del capoluogo di provincia adriatico, Riccardo Rossi, il quale in quel momento era assente per via di impegni istituzionali. Il soggetto a quel punto, già cosparso di benzina, ha minacciato dialle fiamme. Immediatamente sul posto è arrivata la Polizia Locale, seguita dal pronto intervento dei Carabinieri, dalla Digos e dalle voltanti della Polizia di Stato. Sul luogo dell'episodio anche un'ambulanza del 118. L'uomo è un padre di famiglia Il soggetto è anche un padre di famiglia e, come tantissime famigliene e italiane, vive ...