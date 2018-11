: .@albertodarge e io abbiamo avuto accesso alla bozza di accordo tra Uk e Ue sulla #Brexit che May metterà oggi al v… - antoguerrera : .@albertodarge e io abbiamo avuto accesso alla bozza di accordo tra Uk e Ue sulla #Brexit che May metterà oggi al v… - you_trend : ?????? #BREAKING - Theresa May: il governo si è espresso a favore dell'accordo con l'#UE sulla #Brexit. - Agenzia_Ansa : Bozza d'accordo sulla #Brexit, #May convoca il governo -

Ilbritannico ha deciso "collettivamente" di adottare la bozza d'sulladefinita a Bruxelles. Lo ha annunciato la premier Theresa May dopo 5 ore di riunione con i suoi ministri. May ha precisato che non è stata una decisione "leggera", ma ha definito il testo come il migliore possibile "nell' interesse nazionale". Secondo May, la bozza consentirà a Londra di "recuperare il controllo", mentre l'alternativa sarebbe stata "tornare alla casella numero 1".(Di mercoledì 14 novembre 2018)