Brexit - sì del governo britannico all’intesa : Una riunione durata cinque ore con i suoi ministri, poi la premier britannica Theresa May annuncia il sì del governo alla bozza di accordo tecnico con l’Unione europea sulla Brexit. Fuori dal numero 10 di Downing Street, May ha parlato di un «lungo, dettagliato e appassionato dibattito», per poi confermare la «decisione collettiva» del governo. Pe...

Brexit - le prossime tappe dell'addio di Londra all'Ue - : Dopo il via libera all'intesa del governo May , si attende il summit straordinario per l'ok dei 27 Paesi membri. L'1 gennaio 2021 la Gran Bretagna sarà un Paese terzo

Brexit - sì all’intesa con Bruxelles. May : accordo migliore possibile : La luce verde del Governo, per quanto faticosamente raggiunta, dovrebbe ora spianare la strada alla pubblicazione del testo da parte dell'Unione Europea e poi a un summit straordinario Ue il 25 novembre. Ora però c’è l’ostacolo del parlamento e dei numerosi oppositori, sia pro Brexit che pro Ue ...

Brexit - c’è il sì del governo conservatore all’intesa raggiunta con Unione Europea Premier May : ‘Mi aspetto giorni difficili’ : Theresa May ha ottenuto il sì del governo conservatore all’accordo raggiunto con l’Unione Europea sulla Brexit dopo una riUnione di cinque ore a Downing Street. Secondo l’intesa annunciata lunedì, la Gran Bretagna dovrebbe restare nell’Unione doganale Europea fino a quando non sarà trovata una soluzione per la questione del confine tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda. Secondo la bozza del piano, ...

Premier - allarme Brexit : ecco gli stranieri a "rischio" : Se la Brexit vera e propria è destinata a produrre ripercussioni pesantissime sulla politica e sull'economia in Europa , la Brexit calcistica può sconvolgere il mercato nei prossimi due anni. In attesa che venga scritto e sottoscritto il trattato che porterà all'uscita del Regno Unito dall'Unione ...

Così le aziende si sono già preparate alla Brexit : Pubblichiamo un thread di 50 tweet postato su Twitter domenica da Edwin Hayward che si occupa di domini internet, si definisce un “48%er” e fa analisi interessanti e puntuali sulla Brexit. I link collegati sono consultabili su @uk_domain_names. 1/50 Ok, è venuto il momento di guardare agli effetti r

Brexit - grido di allarme dei coltivatori diretti : non sia agricoltura a pagare conto : A pagare il conto della Brexit non deve essere l'agricoltura che è un settore chiave per vincere le nuove sfide che l'Unione deve affrontare , dai cambiamenti climatici all'immigrazione alla sicurezza.