Brexit | riunione fiume governo Gb | i tempi si allungano

Brexit : raggiunta bozza accordo - May convoca riunione straordinaria : Sul tavolo dell'incontro, che inizierà alle tre del pomeriggio - in contemporanea a quello del gabinetto May - la bozza di accordo tecnico e uno schema della dichiarazione politica. Inizialmente l'...

La riunione del Consiglio europeo di ieri sera su Brexit non ha portato a niente : L’attesa riunione del Consiglio europeo di ieri sera su Brexit ha portato a un altro nulla di fatto. I capi di Stato e di governo europei non hanno trovato un compromesso sulle questioni che ancora bloccano un accordo definitivo, e The post La riunione del Consiglio europeo di ieri sera su Brexit non ha portato a niente appeared first on Il Post.

Brexit : ore cruciali per l'accordo/ Ultime notizie - riunione a sorpresa a Bruxelles - May sotto pressione : Brexit, Politico.ue "c'è l'accordo tra Ue-Uk": convocati gli ambasciatori dei 27 Paesi Ue, si attende una comunicazione ufficiale sull'intesa o il fallimento dei colloqui(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 23:42:00 GMT)

Brexit - Politico : “Accordo raggiunto a Bruxelles tra i negoziatori”. Riunione straordinaria degli ambasciatori : Accordo raggiunto sulla Brexit. Lo sostiene Politico.eu secondo cui i negoziatori Dominic Raab e Michel Barnier avrebbero trovato l’intesa sul divorzio del Regno Unito dal Continente, con un periodo di transizione, per evitare shock economici. Il giornale ha citato tre fonti diplomatiche, mentre quelle ufficiali, al termine dell’incontro di domenica pomeriggio tra il ministro britannico e il capo negoziatore delle Ue, diffondevano soltanto ...

Brexit - riunione dei 27 ambasciatori Ue : 18.10 I 27 ambasciatori europei sono stati convocati per una riunione straordinaria sulla Brexit da tenersi già nel pomeriggio. Lo riferiscono alcune fonti diplomatiche. Intanto il ministro britannico per la Brexit Dominic Raab, giunto a sorpresa a Bruxelles, ha incontrato il Capo negoziatore della Ue Michel Barnier, per oltre un'ora. Raab ha lasciato la sede della Commissione Ue, dove si è svolto il colloquio. Resterebbero in discussione ...