Brexit | May | sì all' intesa | non è stato facile

Brexit - sì all’intesa con Bruxelles. May : accordo migliore possibile : La luce verde del Governo, per quanto faticosamente raggiunta, dovrebbe ora spianare la strada alla pubblicazione del testo da parte dell'Unione Europea e poi a un summit straordinario Ue il 25 novembre. Ora però c’è l’ostacolo del parlamento e dei numerosi oppositori, sia pro Brexit che pro Ue ...

Brexit - c’è il sì del governo conservatore all’intesa raggiunta con Unione Europea Premier May : ‘Mi aspetto giorni difficili’ : Theresa May ha ottenuto il sì del governo conservatore all’accordo raggiunto con l’Unione Europea sulla Brexit dopo una riUnione di cinque ore a Downing Street. Secondo l’intesa annunciata lunedì, la Gran Bretagna dovrebbe restare nell’Unione doganale Europea fino a quando non sarà trovata una soluzione per la questione del confine tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda. Secondo la bozza del piano, ...

Brexit - May : ok governo ad accordo con Ue : 20.43 Il governo britannico ha deciso "collettivamente" di adottare la bozza d'accordo sulla Brexit definita a Bruxelles. Lo ha annunciato la premier Theresa May dopo 5 ore di riunione con i suoi ministri. May ha precisato che non è stata una decisione "leggera", ma ha definito il testo come il migliore possibile "nell' interesse nazionale". Secondo May, la bozza consentirà a Londra di "recuperare il controllo", mentre l'alternativa sarebbe ...

Brexit - May : “Sì del governo conservatore all’accordo con l’Unione Europea” : Theresa May ha ottenuto il sì del governo conservatore all’accordo raggiunto con l’Unione Europea sulla Brexit. Secondo l’intesa annunciata lunedì, la Gran Bretagna dovrebbe restare nell’unione doganale europea fino a quando non sarà trovata una soluzione per la questione del confine tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda. Secondo la bozza del piano, l’Ulster rimarrebbe legata ancora di più ...

Brexit - sì del governo May all'intesa : Sì del governo May all'intesa sulla Brexit. Il via libera alla bozza definita ieri a Bruxelles è arrivato al termine di una riunione durata oltre 5 ore convocata dalla premier...

Brexit - sì del governo May all'intesa con Bruxelles : Alla fine di una riunione fiume del governo May, durata tutto il pomeriggio, arriva il sì dei ministri all'intesa negoziata con Bruxelles. La bozza d'intesa «avvicina significativamente» il Regno ...

Brexit - sì del governo May all’intesa con Bruxelles : La bozza d’intesa «avvicina significativamente» il Regno Unito verso «ciò per cui il popolo ha votato» nel referendum del 2016, aveva detto in giornata la May...

Brexit - Bbc : anche i falchi chiedono la testa di May - : Cresce il malcontento nei confronti della premier Tory, criticata da laburisti e conservatori. Intanto è in corso l'incontro dei ministri che decideranno se dare o meno il via libera alla bozza ...

I ministri discutono con Theresa May la bozza sulla Brexit - molti volti cupi : Proteste in piazza e volti cupi nel governo. Nell'ufficio di Theresa May si discute la bozza di "accordo tecnico" sulla Brexit, raggiunta ieri dai negoziatori. Mentre la seduta del governo si prolunga un centinaio di manifestanti pro-Brexit chiede di non optare per un'intesa di compromesso con Bruxelles, ma di scegliere una rottura netta con l'Unione europea. La premier "svende il nostro Paese, saremo uno Stato vassallo dell'Ue", ha dichiarato ...

Brexit : è il giorno della verità. May : 'Accordo rispetta volontà referendum' : Il referendum sulla Brexit "non sarà ripetuto" e Londra "lascerà l'Ue, l'unione doganale, la politica comune sulla pesca e sull'agricoltura", ha ribadito. Il vertice straordinario sulla Brexit, se il ...

May : bozza sulla Brexit rispetta la volontà del popolo. Non ci sarà un nuovo referendum : May a Corbyn: il referendum non sarà ripetuto Il referendum sulla Brexit "non sarà ripetuto" e Londra "lascerà l'Ue, l'unione doganale, la politica comune sulla pesca e sull'agricoltura", ha ...