Brexit | governo e parlamento divisi L' ora della verità per Theresa May

Brexit : raggiunto accordo preliminare - May convoca il governo : I negoziatori britannici hanno raggiunto l'intesa su una bozza di accordo per la Brexit a Bruxelles, classificata da alcune testate come un documento «preliminare». Il testo sarà discusso mercoledì ...

Una bozza d'intesa tecnica fra i negoziatori di Ue e Regno Unito per superare l'impasse sul confine tra Irlanda e Irlanda del Nord è stata definita nelle scorse ore, secondo quanto rivela la tv pubblica irlandese Rte.

Brexit - la app del governo britannico per gli stranieri funziona male : (foto: Getty Images) Il piano di Londra per abbattere i costi e semplificare il complesso processo che servirà ai cittadini europei per poter richiedere di rimanere in Gran Bretagna dopo la Brexit ha già dei problemi. In particolare, i problemi sono tutti nella app per iPhone. Per quella parte dei 3,5 milioni di stranieri comunitari residenti in Gran Bretagna che Londra stima vorranno fare la richiesta per il “settled status” e che ...

Governo Gb alza le stime crescita 2019 : Pil +1 - 6% con la Brexit : Roma, 29 ott., askanews, - Il ministro delle Finanze della Gran Bretagna, il cancelliere dello scacchiere Philip Hammond ha presentato il piano di bilancio sul 2019, l'anno in cui dovrebbe prodursi la ...

Il governo britannico ha nominato un sottosegretario che si occuperà della distribuzione del cibo in assenza di un accordo su Brexit : All’inizio di settembre il governo britannico ha nominato il deputato conservatore David Rutley a sottosegretario del ministero dell’ambiente, dell’alimentazione e degli affari rurali. La notizia è stata resa nota solo ieri dai giornali britannici. Rutley si occuperà si occuperà della The post Il governo britannico ha nominato un sottosegretario che si occuperà della distribuzione del cibo in assenza di un accordo su Brexit ...

Il sindaco di londra Sadiq Khan chiede al governo un nuovo referendum sulla Brexit : Il major ha sottolineato che la premier Theresa May non ha «il mandato per giocare d'azzardo così palesemente con l'economia britannica e la vita della gente». Il tempo rimasto per negoziare con la ...