Brexit | è il giorno della verità May | ' Accordo rispetta volontà referendum'

Brexit - GIORNO DEL GIUDIZIO : BOZZA D'ACCORDO CON LA UE/ May tenta di convincere i Ministri 'scettici' - IlSussidiario.net : BREXIT, GIORNO del GIUDIZIO: raggiunto accordo Ue-Gran Bretagna, Theresa May convoca vertice straordinario di governo per convincere Ministri e Parlamento

Brexit - «c’è la bozza d’intesa Gran Bretagna-Ue». Per May arriva il giorno della verità Addio fissato al 29 marzo 2019 : Messa punto l'intesa fra negoziatori Ue e Regno Unito. Il testo all'esame del Consiglio dei Ministri mercoledì pomeriggio. Contemporaneamente ci sarà la riunione dei 27 ambasciatori europei per valutare la bozza di accordo tecnico

Ultimo giorno utile per un accordo sulla Brexit : Ciò che colpisce è la distanza tra il clima politico a Londra e la relativa indifferenza con cui l’opinione pubblica degli altri 27 paesi segue la vicenda. Leggi

Brexit : Sturgeon vs May - "un giorno Scozia sarà indipendente" : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve