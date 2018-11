Brexit | Coldiretti | diffidenza anche in Italia | per 6 su 10 il Paese è maltrattato dall’UE

Brexit - Coldiretti : per la prima volta prosecco in calo nel Regno Unito : Per la prima volta nel 2018 si registra una inversione di tendenza con il calo del 7% nelle bottiglie esportate delle prestigiose bollicine italiane in Gran Bretagna, dopo oltre un decennio di interrotta crescita del prosecco. E’ quanto emerge da una analisi della Coldiretti, relativa al primo semestre dell’anno sugli effetti della Brexit sul vino italiano più esportato al mondo in occasione dell’annuncio del presidente del Consiglio europeo ...