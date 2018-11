Brexit | c’è il sì del governo conservatore all’intesa raggiunta con Unione Europea

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Theresa May ha ottenuto il sì delall’accordo raggiunto con l’sulladopo una ridi cinque ore a Downing Street. Secondo l’intesa annunciata lunedì, la Gran Bretagna dovrebbe restare nell’doganalefino a quando non sarà trovata una soluzione per la questione del confine tra l’Irlanda del Nord e la Repubblica d’Irlanda. Secondo la bozza del piano, l’Ulster rimarrebbe legata ancora di più all’Europa perché continuerebbe a far parte di una sorta di mercato unico. “Questa bozza d’accordo è il meglio che si potesse avere in questo negoziato – ha affermato il primo ministroparlando subito dopo la ri– dobbiamo decidere se portarlo avanti. La scelta è nostra”, ha spiegato la May in riferiento al passaggio che attende il testo alla Camera dei ...