Brexit | Barnier | progressi decisivi per ritiro ordinato

Brexit - Barnier : progressi decisivi : 21.45 "Questo accordo rappresenta una tappa determinante per concludere questi negoziati" sulla Brexit con la Gran Bretagna. Così il capo negoziatore Ue Michel Barnier. "Considero che questa sera sono stati fatti progressi decisivi" per un "ritiro ordinato" della Gran Bretagna dall' Ue e per gettare le basi per "la relazione futura" tra le due, ha detto Barnier.

Brexit - Barnier : per un accordo serve molto più tempo : "Aggiornerò i leader sui negoziati" sulla Brexit. "Abbiamo lavorato molto per arrivare ad un'intesa, ma non ci siamo ancora. serve molto più tempo. Nelle prossime settimane lavoreremo con calma e ...

Brexit - RIUNITI AMBASCIATORI UE : "C'È L'ACCORDO"/ Ultime notizie - Barnier smentisce : "stop negoziati" : BREXIT, Politico.ue "c'è l'accordo tra Ue-Uk": convocati gli AMBASCIATORI dei 27 Paesi Ue, si attende una comunicazione ufficiale sull'intesa o il fallimento dei colloqui

Brexit - Barnier sull'accordo : 'Questioni chiave restano aperte' | : Il sito Politico.eu ha dato per conclusa l'intesa tra Londra e Bruxelles. Ma il negoziatore dell'Ue chiarisce: "Sforzi intensi", ma serve ancora lavorare su alcuni punti, come quello della questione ...

Brexit - capo negoziatore Ue Barnier : questioni chiave restano aperte : "Abbiamo incontrato Dominic Raab ed il gruppo dei negoziatori britannici. Nonostante gli sforzi intensi, alcune questioni chiave restano aperte". Lo ha scritto su Twitter il capo negoziatore dell'Ue, ...