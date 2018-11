Boxe – Andrea Scarpa | “ho studiato Joe Hughes | sono pronto per batterlo”

sportfair

(Di mercoledì 14 novembre 2018)sfiderà Joeper il titolo europeo dei pesi superleggeri Venerdì 30 novembre, al teatro Obihall di Firenze,sfiderà Joesulla distanza delle dodici riprese per il vacante titolo europeo dei pesi superleggeri nella riunione inaugurale dello storico accordo tra l’Opi Since 82 di Salvatore Cherchi, la Matchroom Boxing Italy di Eddie Hearn e DAZN, il servizio internazionale di streaming in diretta e on demand interamente dedicato allo sport. Perè la prima opportunità di conquistare il prestigioso titolo europeo e lui non vuole lasciare nulla al caso: “mi sto allenando da due mesi – commenta– con il mio maestro storico Tony Di Rienzo alla Kombat Sport Moncalieri (in provincia di Torino). Ogni tanto vengo a Milano per allenarmi alla Opi Gym di Alessandro Cherchi dove faccio 6-8 riprese con il venezuelano Samuel Gonzalez che ...