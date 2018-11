ilnotiziangolo

: #Bosch 6: rinnovata la serie crime di Amazon per la sesta stagione - morganbarraco : #Bosch 6: rinnovata la serie crime di Amazon per la sesta stagione -

(Di mercoledì 14 novembre 2018)6 ritornerà presto su: il rinnovo è giunto a breve distanza dal debutto del quinto capitolo, sempre sul colosso delle vendite online. Una mossa preventiva che regala ai fan qualche certezza in più su6 ed il suo futuro: il drama con protagonista Titus Welliver avrà ancora lunga vita.6 è lo show di punta diPrime Video Non ci sono dubbi sul fatto che lo show abbia centrato il segno. Lo dimostra la media di 4,8 stelline registrate dai clienti Prime: il gradimento è vicino al suo livello massimo. Non si tratta di statistiche ufficiali in tema di views, ma sono indicative di quanto gli ammiratori apprezzino latv basata sui libri di Michael Connelly. Il segreto del successo sarebbe comunque da ricercare nella ricercatezza dei personaggi e nelle performance eccezionali del cast, come sottolineato il co-responsabile di, Albert Cheng. LEGGI ...