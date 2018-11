Borse asiatiche in calo | fa eccezione il rialzo di Tokyo

Borse asiatiche in rosso : Pioggia di vendite tra le principali Borse asiatiche , che ritracciano dopo il rally messo a segno nell'ultima seduta della scorsa ottava in scia al venir meno dell'ottimismo per la fine della guerra ...

Volano le Borse asiatiche su voci di un disgelo commerciale Usa-Cina : Volano le borse asiatiche dopo la telefonata tra il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping e le indiscrezioni secondo lo stesso Trump avrebbe chiesto ai suoi funzionari di mettere a punto una bozza di accordo commerciale da discutere in occasione del G20 in Argentina. Tokyo ha chiuso in rialzo del 2,56%, Seul del 3,53% Shanghai del 2,7%, Shenzhen del 3,43% mentre Hong Kong, a scambi ancora in corso, avanza del 3,5%. Per le borse ...

Borse asiatiche in rialzo su notizie USA-Cina : Si chiude all'insegna dell'ottimismo la seduta per le principali Borse d'estremo oriente, spinte dall'ottimismo per le dichiarazioni del presidente americano Donald Trump , che ha twittato di aver ...

Borse asiatiche in rosso. Crolla Shanghai : Ancora vendite sull'azionario asiatico, con le Borse cinesi protagoniste di un vero sell-off a causa dei mai sopiti timori per la guerra dei dazi in atto tra Stati Uniti e Cina. Shanghai lascia sul ...

Borse asiatiche in rialzo trainate dalla Cina : Il governo di Pechino potrebbe decidere tagli fiscali oltre l'1% del PIL, nel 2019, per stimolare l'economia del Dragone. L'indice Nikkei della Borsa di Tokyo ha riportato un incremento dello 0,37% a ...

Borse asiatiche in rialzo su scia Wall Street : Secondo gli analisti la guerra dei dazi con gli Stati Uniti avrà ripercussioni sulla seconda economia mondiale. Nel terzo trimestre è atteso un PIL in crescita del 6,5%, percentuale che non si vedeva ...

Il terremoto finanziario di Wall Street affossa le Borse asiatiche ed europee. Milano a -1 - 84% : Le turbolenze sui mercati internazionali anche oggi hanno pesato sugli indici europei, con Milano che ha pagato uno dei prezzi maggiori (-1,84%). All’indomani della seduta peggiore da febbraio, Wall Street non è riuscita a ritrovare slancio, anzi è rimasta sotto la pressione delle vendite. Stesso discorso per Parigi (-1,83%), Francoforte (-1,48%), ...

Crollano le Borse asiatiche dopo Wall Street : Tokyo -3 - 9% - Shanghai -6% : L'ondata di vendite partita alla vigilia da Wall Street ha travolto anche i mercati asiatici. Oltre al tonfo dei tecnologici del Nasdaq, a favorire le vendite sono i timori per l'impatto della guerra commerciale Usa-Cina sui risultati delle aziende e la presa di coscienza dei mercati che è ormai terminata l'epoca delle politiche monetarie espansive. Pesano i commenti duri del presidente degli Usa Donald Trump sulla Fed e i troppo ...

