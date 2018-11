Bordoni | si trovino soluzioni alternative a stazione bus ad Anagnina

romadailynews

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Roma – “Oggi durante la commissione capitolina Mobilita’ tutte le opposizioni, Forza Italia in primis, hanno osteggiato la decisione dell’assessore Meleo in merito allo spostamento di alcune linee di autobus da Tiburtina ad, visto che ci sono delle controversie tra il concessionario del parcheggio ed il Comune. Questa scelta porterebbe enormi disagi per i pendolari provenienti da Abruzzo e Marche”. Lo dice in una nota Davide, coordinatore romano e capogruppo di Fi in Campidoglio. “Come ci e’ stato segnalato dal nostro coordinatore delle Marche, Marcello Fiori, e dal coordinatore dell’Abruzzo, Nazario Pagano, i pendolari provenienti da queste regioni dovrebbero affrontare un’ora in piu’ di viaggio. Non e’ assolutamente ammissibile, visto che le condizioni in cui viaggiano i cittadini gia’ sono ...