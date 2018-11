ilfattoquotidiano

: Bombardier, rischia di chiudere la fabbrica delle locomotive. Lasciando a casa 500 famiglie - TutteLeNotizie : Bombardier, rischia di chiudere la fabbrica delle locomotive. Lasciando a casa 500 famiglie - Cascavel47 : Bombardier, rischia di chiudere la fabbrica delle locomotive. Lasciando a casa 500 famiglie -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) “Ho lavorato inper 15 anni. Quando ci sono entrato avevo il sorriso sulle labbra. Era un’azienda stupenda. Un’azienda che rispettava le leggi sulla sicurezza. Era un fiore all’occhiello, come la Piaggio, la Trench, la Vitron, le aziende che sino a ieri ci davano da mangiare”. Patrizio Lai, che fa parte della Rsu, lavora alladi Vado Ligure da anni, ma oggi ne parla al passato, perché nei prossimi mesi lapotrebbe: “Devono capire che è un problema sociale – dice – se resto aio c’è una famiglia che resta a piedi, se restano a50 operai, saranno 50 famiglie. Se domani resterò acon tre bambini non so proprio cosa fare. A 46 anni e con tre bambini anni è difficile spostarsi”. Alla, la, le famiglie cheno di “restare a piedi” sono oltre 500, tante quanti gli operai che ...