Black Tide film al cinema | cast | recensione | curiosità

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Black Tide è uno dei film al cinema questa settimana in uscita nelle sale giovedì 22 novembre 2018. La pellicola diretta da Erick Zonca ha come protagonisti Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain. Di seguito ecco scheda, trama, trailer.

Black Tide al cinema: scheda

GENERE: Thriller, Noir 
ANNO: 2018 
REGIA: Erick Zonca
ATTORI: Vincent Cassel, Romain Duris, Sandrine Kiberlain, Élodie Bouchez, Charles Berling, Christophe Tek 
DURATA: 112 Minuti

Black Tide al cinema: trama 

Dany, figlio adolescente della famiglia Arnault, è scomparso. Il caso è assegnato a Francois Visconti, un detective stanco del mondo e disilluso la cui moglie lo ha appena abbandonato. Il poliziotto indaga per trovare il ragazzo disperso mentre è restio a prendersi cura di suo figlio Denis di 16 anni.