Belluno | Achille dona i suoi risparmi per salvare gli alberi

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Quegliabbattuti dal vento, la montagna distrutta, gli animali del bosco in difficoltà. Quando il piccoloMarigo, un bimbo di nove anni di Mira, in provincia di Venezia, ha visto in televisione il disastro che era successo in provincia di, ha deciso di dover dare il suo contributo per risolvere la situazione. Lui, che ama il lupo, che va a raccogliere i funghi con il nonno, che sta imparando a riconoscere le tracce degli animali e le specie delle piante, voleva assolutamente dare una mano. Ha chiesto alla mamma Silvia in che modo avrebbe potuto farlo, e lei gli ha risposto che è possibilere dei soldi. Insieme a lei e al papà Alberto,ha provato a mandare un sms solidale, ma l’operazione non è riuscita.Il piccolo, però, non si è arreso. Come racconta la mamma al Corriere, ha deciso di «dare i mieial posto con più danni». Che è Rocca Pietore. Ha scritto una lettera al sindaco, Andrea De Bernardin: «SonoMarigo, ho nove anni. Mi piace molto andare in montagna, e siccome mi dispiace per quello che è accaduto, vorrei rivedere montagne con i boschi perché da grande mi piacerebbe entrare nel Corpo Forestale. Vi dono un aiuto con i miei». Ha disegnato le sue amate montagne sorvolate da un elicottero di soccorso e si è firmato. Poi ha allegato alla letterina tutti isoldi: 5 euro.