Bayern Monaco | James Rodriguez ko | “lesione parziale del collaterale”

Calciomercato Juventus - occhi puntati in casa Roma : è sfida con il Bayern Monaco per Manolas : Il difensore greco è nel mirino dei bianconeri, che dovranno battere l’agguerrita concorrenza del Bayern Monaco Suona l’allarme in casa Roma, Juventus e Bayern Monaco hanno messo gli occhi su Kostas Manolas. Il club bianconero e quello bavarese hanno già mandato i primi segnali, studiando la clausola di risoluzione presente nel contratto del difensore greco, che potrebbe essere acquistato versando nelle casse giallorosse 36 ...

Dalla Spagna : offerta del Bayern Monaco per Zidane : Tre stagioni con tre trionfi consecutivi in Champions League, Zinedine Zidane è entrato in pochi anni nella storia del Real Madrid e del calcio europeo anche da allenatore. Dopo una straordinaria ...

Bayern Monaco - Kovac rischia grosso. Si pensa a Zidane : Bayern Monaco– Raccogliere le eredità dei vari Ancelotti, Guardiola e Jupp Heyckness non è certo roba facile. In particolar modo se sei un giovane allenatore in ascesa, in particolar modo se, in carriera, non hai mai allenato una big. Il destino di Robert Kovac sembra ormai segnato, specialmente se nelle prossime gare non riuscirà a […] L'articolo Bayern Monaco, Kovac rischia grosso. Si pensa a Zidane proviene da Serie A News Calcio ...

Calciomercato Bayern Monaco - sprint per Pepe : Lo riferisce 'Sport Bild'. Come svelato da Calciomercato.it, lo scorso luglio Monchi avrebbe potuto prendere Pepe per circa 20 milioni di euro appena sfumato l'affare Malcom. Calciomercato.it è stato ...

Bayern Monaco - Ribery perde la partita e la testa : schiaffi a un giornalista : Non capita molto spesso di vedere il Bayern Monaco così lontano dal primo posto della Bundes, di certo non per chi di titoli ne ha vinti 28 nella sua storia e sei consecutivi dal 2012 ad oggi. Crisi? ...

Borussia Dortmund-Bayern Monaco : Hoeness e Rummenigge furiosi dopo il bagno di birra in tribuna : L' Oktoberfest è passato da poco, ma il Bayern Monaco non ha smesso di prendersi un po' di birra. Questa volta, però, niente sorrisi e brindisi: solo rabbia. Quella di Uli Hoeness e Karl-Heinze ...

Bundesliga - B. Dortmund-Bayern Monaco 3-2 : doppietta di Lewandowski e Reus. La decide Paco Alcacer : Ancora Paco Alcacer, l'uomo della Provvidenza dello spumeggiante inizio di stagione del Borussia. L'ottavo gol in sette partite dello spagnolo decide la sfida contro il Bayern Monaco e lancia gli ...

Demichelis ed il retroscena sulla finale Inter-Bayern Monaco : “non riuscivo a giocare per le emorroidi” : Martin Demichelis ha raccontato alcuni dettagli della finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco nella quale Milito dominò Martin Demichelis è tornato a parlare della cocente sconfitta nella finale di Champions League persa dal suo Bayern Monaco contro l’Inter. Il difensore non si dà pace per quella gara decisamente sottotono da parte sua, forse anche a causa di qualche problema fisico: “Certo che mi fa male, non sapevo se ...

Bayern Monaco pronto ad un'offerta 'senza limiti per Mbappè' - ma c'è un intoppo : Kylian Mbappé potrebbe lasciare il PSG solo a fronte di una proposta folle da parte di una big europea, il Bayern Monaco sarebbe disposto a far follie Il Bayern Monaco , come tanti altri club europei, ...

Bayern Monaco - lite tra Salihamidzic e un calciatore : ecco cos’è successo : In casa Bayern Monaco le acque rimangono agitate, nonostante il riavvicinamento alla vetta in Bundesliga e il primo posto nel girone di Champions League. A contribuire a creare caos ci ha pensato il solito James Rodriguez che, dopo lo sfogo nei confronti dell’allenatore Niko Kovac, ha avuto un battibecco anche col direttore sportivo Hasan Salihamidzic. L’episodio, stando alla Bild, risale allo scorso 27 ottobre quando, in ...