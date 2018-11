Basket | Serie A | Cantù rischia di sparire | problemi per il patron Gerasimenko

Basket - Serie A : Pesaro batte Trieste 103-77 nel posticipo della sesta giornata : Pesaro-Trieste, la cronaca del match Dopo un inizio decisamente favorevole all'Alma, capace di scappare fino al +7 grazie a un ispirato Peric, i padroni di casa tornano prepotentemente in corsa ...

Basket - i migliori italiani della 6a giornata di Serie A. Giampaolo Ricci e Pietro Aradori trascinatori in una domenica molto tricolore : In attesa del posticipo di stasera tra Pesaro e Trieste, per le sorti dei giocatori italiani in Serie A la sesta giornata rappresenta un bel vedere, in considerazione dei responsi arrivati dai sette campi su cui si sono giocate le partite del weekend. I due protagonisti principali sono un uomo che ormai da anni è stabilmente nel giro della Nazionale e un altro che sta viaggiando a ritmi inaspettati, da MVP del campionato. Giampaolo Ricci è ...

Club Basket Frascati (serie B/f) - il vice coach Martellino : «Con la Smit buono solo il risultato» : Roma – Quarta vittoria in cinque incontri per la serie B femminile del Club Basket Frascati che sabato ha dovuto faticare non poco per avere ragione della Smit Roma Centro, piegata col punteggio di 57-55 sul suo campo. «Prendiamo per buono solo il risultato – esordisce in maniera chiara il vice coach Valerio Martellino – Le ragazze sono state protagoniste di una prestazione non brillante in cui sono andate troppo a fiammate: il primo ...

Basket Serie DM : Grottacalda Piazza Armerina sempre più leader della classifica : Per la cronaca in via eccezionale ha diretto la gara l'arbitro internazionale armerino Carmelo Paternicò.

Basket - 6a giornata Serie A 2018-2019 : Milano vince ancora e raggiunge Venezia in testa - Cremona si conferma al terzo posto : Domenica di conferme nella 6a giornata della Serie A 2018-2019 di Basket. In attesa del posticipo di domani tra VL Pesaro e Alma Trieste, quest’oggi Milano ha saputo rispondere alla vittoria di Venezia superando Reggio Emilia con una prova di autorità e conquistando il sesto successo stagionale. Non sbaglia neppure Cremona che espugna Pistoria e si mantiene al terzo posto. Vittorie anche per la Virtus Bologna, che batte e raggiunge Cantù a ...

Basket - Serie A : Moraschini e Banks lanciano Brindisi - Torino stop : Contro Brindisi arriva un'altra sconfitta per la Fiat Torino. I gialloblù, senza Delfino, McAdoo, Cusin e Cotton e con i due nuovi acquisti Portannese e Jaiteh subito in campo, giocano una partita ...

