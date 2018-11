Basket femminile | Qualificazioni Europei 2019 | le convocate dell’Italia ai raggi X per le

Basket femminile - chi è Nicole Romeo - la nuova playmaker oriunda dell’Italia. 166 cm di talento dall’Australia : All’uscita delle convocazioni effettuate da Marco Crespi per la doppia sfida dell’Italia contro Croazia e Svezia nelle qualificazioni agli Europei femminili di Basket 2019 è subito saltato all’occhio un nome nuovo: quello di Nicole Romeo. Molti si saranno chiesti da dove sia spuntata fuori questa giocatrice, che mai era stata presa in considerazione prima d’ora. Vediamo di capirne di più. Nata il 29 agosto 1989 in ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : la classifica del girone dell’Italia. Equilibrio sovrano - decisive le ultime due partite : Italia 7, Svezia 7, Croazia 6, Macedonia 0. Ad oggi, la classifica del girone H delle Qualificazioni agli Europei di Basket femminile 2019 con i criteri FIBA (due punti a vittoria e uno a sconfitta, invece dei canonici due e zero) è questa. La traduzione è facile: Italia-Svezia e Croazia lottano per un posto in Serbia e Lettonia il prossimo anno, la Macedonia ha già da tempo abbandonato i sogni di gloria. Andiamo a vedere le varie possibili ...

Basket femminile - le migliori italiane della 6a giornata di A1 : eterna Chicca Macchi - Laura Spreafico guida Broni al terzo posto : Si è giocata sabato 10 novembre la 6a giornata di Serie A1 2018-2019 di Basket femminile. Sono state numerose le giocatrici italiane, alcune molto giovani, capaci di mettersi in mostra e di far registrare ottime prestazioni. A prendersi il centro della scena però è stata senza alcun dubbio Laura Macchi, per tutti Chicca, che a 39 anni ha dimostrato di poter fare ancora la differenza. Da sottolineare anche la grande partita di Laura Spreafico, ...

Basket femminile - Serie A1 2018-2019 : 21 di Macchi non bastano a Napoli contro Schio - Empoli prima gioia della stagione : In un anomalo sabato sera di novembre va in scena il sesto turno del campionato di Serie A1 femminile, poiché da domani ci sarà il raduno della Nazionale allenata da Marco Crespi in preparazione degli ultimi due impegni delle qualificazioni a EuroBasket 2019. Nonostante la vittoria della sua ex squadra, a vivere una notte d’epoca è Macchi, a 39 anni, che per poco, assieme a Tagliamento, non trascina Napoli al colpo di giornata. Da ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : l’Italia si gioca tutto contro Svezia e Croazia : giocarsi tutto in due partite. Questo è il destino che aspetta la Nazionale Italiana di Basket femminile nelle Qualificazioni agli Europei 2019. contro Croazia e Svezia la squadra di coach Marco Crespi non può davvero sbagliare, perché partecipare alla manifestazione continentale è troppo importante per la continua crescita dell’intero movimento. La situazione in classifica vede in questo momento l’Italia in testa con 6 punti, stesso ...

Basket femminile - 6a giornata Serie A1 2018-2019 : Schio-Napoli vale il secondo posto - Venezia attende Vigarano per proseguire la striscia di vittorie : Andrà in scena domani, sabato 10 novembre, la 6a giornata del campionato di Serie A1 di Basket femminile, ultimo appuntamento prima della sosta per la Nazionale. Le azzurre di coach Marco Crespi si raduneranno domenica 11 novembre (per questo le partite sono state anticipate a sabato) in vista degli ultimi due decisivi incontri per le qualificazioni ad EuroBasket Women 2019. L’Italia sarà impegnata sabato 17 novembre in Croazia e mercoledì ...

Basket - Eurolega femminile 2018-2019 : Schio cede nettamente anche di fronte all’ESBVA-LM : Terza sconfitta in tre partite per il Famila Wuber Schio nell’edizione 2018-2019 dell’Eurolega femminile. La formazione allenata da Pierre Vincent, priva per infortunio di Francesca Dotto, subisce una dura sconfitta a Villeneuve-d’Ascq, dove l’ESBVA-LM vince col punteggio di 69-50. Le francesi si sono avvalse dei 14 punti di Romy Bar e degli 11 di Angela Bjorklund, ma la vera differenza è data dalle percentuali di tiro, ...

Basket femminile - Qualificazioni Europei 2019 : le convocate dell’Italia per Croazia e Svezia. L’ultimo ballo di Masciadri - sorpresa Panzera : Saranno diciassette le azzurre che, da domenica 11, si raduneranno a La Spezia in vista dell’ultimo doppio appuntamento con le Qualificazioni agli Europei 2019, in cui l’Italia dovrà affrontare la Croazia a Slavonski Brod e la Svezia al PalaMariotti della città ligure. Per Raffaella Masciadri quella in arrivo è l’ultima convocazione in Nazionale: la giocatrice di Schio è ormai prossima al ritiro, che avverrà alla fine di ...

Basket femminile - le migliori italiane della 5a giornata di Serie A1 : domenica da protagoniste per Marzia Tagliamento e Ilaria Panzera : Nella 5a giornata della Serie A1 femminile si sono messe in luce diverse giocatrici italiane. La migliore è stata senza dubbio Marzia Tagliamento, assoluta protagonista del successo della Dike Napoli su Torino, che è valso alla squadra partenopea il secondo posto in classifica. Ottima prestazione anche per la giovanissima Ilaria Panzera, decisiva nella vittoria di Sesto San Giovanni a spese di San Martino di Lupari. Marzia Tagliamento ha ...

Basket femminile - 5a giornata Serie A1 2018-2019 : Venezia vince il big match contro Schio ed è sola in testa : Dopo la quinta giornata la Serie A1 di Basket femminile ha una squadra in vetta alla classifica in solitaria. Venezia espugna Schio, superando il Famila per 67-62 al termine di una partita che le venete hanno guidato fin dall’inizio. Venezia è stata avanti anche di quattordici punti, con Schio che poi ha accorciato sul -4 all’intervallo. La Reyer ha poi allungato sul +9, gestendo il vantaggio nell’ultimo quarto. Miglior ...

Basket femminile - 5a giornata Serie A1 2018-2019 : Schio-Venezia vale il primato - Napoli ospita Torino : Super sfida nella quinta giornata della Serie A1 di Basket femminile. Il Famila Schio attende la Reyer Venezia in un derby veneto che vale il primato in classifica. Entrambe le squadre sono a punteggio pieno dopo quattro giornate e vogliono proseguire la loro striscia di imbattibilità. Per Schio c’è subito l’occasione per riscattare la brutta sconfitta in Eurolega contro Praga, mentre per Venezia è un test fondamentale per le proprie ...

Basket femminile - Eurolega 2018-2019 : pesante sconfitta per Schio in casa contro l’USK Praga : Arriva un’altra sconfitta per Schio nella 2a giornata dell’Eurolega 2018-2019. La formazione veneta viene superata nettamente al Pala Campagnola dalla squadra ceca dell’USK Praga con il punteggio di 50-69. Passivo pesante per le ragazze di Pierre Vincent che sono rimaste in partita per i primi due quarti, grazie soprattutto alle giocate sotto canestro di Jantel Lavander e Sandrine Gruda, ma che nel secondo tempo non sono più ...

Basket femminile – Terribile infortunio in casa del Fila San Martino : rottura del crociato per Caterina Dotto : Caterina Dotto fermata da un Terribile infortunio: rottura del crociato sinistro per la cestista azzurra Una notizia Terribile in casa Fila San Martino: un bruttissimo infortunio ferma Caterina Dotto. La cestista italiana del club padovano, che partecipa al campionato italiano di Serie A1 Femminile di pallacanestro, costretta dunque a mancare per molto tempo dal parquet a casusa della rottura al crociato sinistro rimediato durante la ...

Basket femminile : Caterina Dotto si rompe il crociato anteriore destro - stop lungo : Il Fila San Martino di Lupari perde già alla quarta giornata una delle sue giocatrici più importanti: Caterina Dotto ha subito la rottura completa al terzo medio del legamento crociato anteriore nel corso dell’incontro contro la Treofan Battipaglia. Lo stop previsto è di diversi mesi, e non è difficile temere che questo significhi stagione finita per la giocatrice di Camposampiero. Caterina Dotto, che stava rientrando nel giro della ...