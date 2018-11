Basket | Eurolega 2018-2019 | l’Olimpia Milano vola ad Istanbul in cerca di vittoria e

Basket - Eurolega 2019 : Darussafaka Istanbul-Olimpia Milano. Programma - orario - tv e streaming : IL Programma COMPLETO Giovedì 15 Novembre Ore 18.15: Darussafaka Istanbul-Olimpia Milano Diretta streaming su Eurosport Player Diretta scritta su OA Sport CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL Basket

Basket - Eurolega 2019 : Darussafaka Istanbul-Olimpia Milano. Programma - orario - tv e streaming : Settima giornata della stagione regolare di Eurolega ed impegno importante per l’Olimpia Milano in casa del Darussafaka Istanbul. Un match che la squadra di Pianigiani deve vincere per confermarsi nelle zone alte della classifica e che rappresenta un altro test per l’Olimpia per dimostrare di aver raggiunto un certo status in campo europeo. Quattro vittorie e due sconfitte (di misura con Real Madrid e CSKA Mosca) è il record di una ...

Darussafaka Istanbul-Milano - Eurolega Basket 2019 : programma - orari e tv : Una sfida importante quella che attende Milano nella 7a giornata dell’Eurolega 2018-2019. Giovedì 15 novembre l’Olimpia volerà a Istanbul per affrontare il Darussafaka nella terza trasferta europea della stagione. Gli uomini di coach Simone Pianigiani sono reduci dalla sconfitta casalinga contro il CSKA Mosca, arrivata nonostante l’ottima prestazione messa in campo, e dovranno ripartire immediatamente per rimanere nelle ...

Basket - Eurolega 2019 : l’Olimpia Milano fa sognare per tre quarti - poi si arrende al cinismo del CSKA Mosca : Il CSKA Mosca resta imbattuto in stagione, si tratti di VTB League o di Eurolega: con una rimonta di altissimo livello esce vincitore dal Mediolanum Forum, ma non prima di aver incrociato un’Olimpia Milano dimostratasi una volta di più, almeno in questo inizio di stagione, capace di tenere benissimo di fronte a un colosso del Basket europeo. L’85-90 con cui va in archivio l’incontro rispecchia in buona misura l’equilibrio ...

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL basket

Basket - Eurolega femminile 2018-2019 : Schio cede nettamente anche di fronte all’ESBVA-LM : Terza sconfitta in tre partite per il Famila Wuber Schio nell’edizione 2018-2019 dell’Eurolega femminile. La formazione allenata da Pierre Vincent, priva per infortunio di Francesca Dotto, subisce una dura sconfitta a Villeneuve-d’Ascq, dove l’ESBVA-LM vince col punteggio di 69-50. Le francesi si sono avvalse dei 14 punti di Romy Bar e degli 11 di Angela Bjorklund, ma la vera differenza è data dalle percentuali di tiro, ...

