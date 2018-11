Basket | Cantù sul mercato a costo zero

Basket - Serie A : Cantù rischia di sparire - problemi per il patron Gerasimenko : Le aziende di Gerasimenko falliscono ed i conti del presidente di Cantù sono stati congelati: è corsa contro il tempo per trovare un compratore Basket, Gerasimenko rischia di lasciare Cantù in mezzo al guado. Il patron della società canturina ha dichiarato d’aver messo in vendita le proprie quote della società a costo zero, dopo che il governo russo ha bloccato tutti i suoi conti a seguito del fallimento della società Red October ...

Basket - Dmitry Gerasimenko : “Metto sul mercato la mia partecipazione azionaria di Cantù a costo zero - non posso mantenerla” : Dopo che stamattina è stata resa nota la drammatica situazione in cui versa tutto l’universo dell’acciaio creato da Dmitry Gerasimenko, il patron della Pallacanestro Cantù ha fatto pervenire alla società brianzola le parole che seguono: “Cari amici di Pallacanestro Cantù – dirigenti societari, staff tecnico, giocatori, sostenitori, appassionati tutti – mi corre l’obbligo di informarvi che la mia azienda Red October Volgograd è ...

Basket - il presidente di Cantù Gerasimenko nei guai : possibili rischi per la stagione : A Cantù la pace, ormai, sembra un concetto dimenticato. Solo che stavolta lo stato di calamità potrebbe portare a delle conseguenze molto brutte. Il governo russo infatti, ha posto in essere un paio di azioni contro il presidente del club brianzolo, Dmitry Gerasimenko: per prima cosa ha fermato la produzione delle sue acciaierie e in più ha bloccato tutti i conti correnti a lui riconducibili. Non solo: la Red October, che sponsorizza il club, è ...

Risultati Serie A Basket 6ª giornata – Bologna supera Cantù - Avellino vince in trasferta a Varese : La Virtus Bologna supera Cantù in casa, Avellino sbanca Varese: i Risultati della 6ª giornata di Serie A Dopo le vittorie di Brindisi nel lunch match e di Milano nel pomeriggio, la domenica della 6ª giornata della Serie A di Basket prosegue con altre due gare che precedono il posticipo serale fra Pistoia e Cremona. La prima delle due sfide si gioca alla Land Rover Arena di Bologna, palazzetto nel quale la Virtus mantiene il fattore campo e ...

Basket - Serie A 2018-2019 : Cantù ingaggia Andrea La Torre per tre anni : La Red October Cantù preleva dall’Olimpia A|X Armani Exchange Milano Andrea La Torre, che però non ha mai giocato partite ufficiali per il club meneghino, essendo sempre stato impiegato durante alcuni incontri di pre-season e poi girato in prestito ad altre società. Il contratto firmato dal giocatore è di tre anni, con uscita a favore del club alla fine di ogni stagione. Classe 1997, La Torre si è formato cestisticamente alla Stella ...

Risultati Serie A Basket 5ª giornata – Trieste supera Pistoia - Brindisi in scioltezza su Cantù : Trieste supera Pistoia alla 5ª sconfitta in altrettante gare, Brindisi vince in scioltezza su Cantù: i Risultati della 5ª giornata di Serie A Dopo la vittoria di Avellino su Trento nell’anticipo del sabato e il successo di Reggio Emilia su Varese nel lunch match, la 5ª giornata di Serie A prosegue con le sfide del pomeriggio che continuano a sorridere alle squadre che giocano in casa. Alle vittorie di Brescia, Venezia e Cremona, si ...

Risultati Serie A Basket 4ª giornata – Successi casalinghi per Cantù e Varese : Cantù supera Reggio Emilia, Varese batte Trieste: i Risultati della 4ª giornata di Serie A di Basket Dopo il successo di Cremona in trasferta sul campo di Bologna nel lunch match, la 4ª giornata di Serie A prosegue con 2 incontri nel pomeriggio Cantù-Reggio Emilia e Varese-Trieste. Nella prima sfida, è Cantù ad imporsi per 101-95 su Reggio Emilia. I ragazzi di coach Pashutin ottengono il terzo successo consecutivo, mentre per gli emiliani ...

Basket – Petrucci incontra una delegazione della Red October per il nuovo palazzetto a Cantù : nuovo palazzetto dello Sport a Cantù. Questa mattina una delegazione della Red October a Roma “Un progetto convincente, moderno e in linea con le esigenze della pallacanestro di oggi”. Con queste parole il Presidente della Fip, Giovanni Petrucci, ha accolto in Federazione dirigenti e ingegneri di Pianella srl, giunti a Roma nella mattinata odierna per presentare il progetto del nuovo palazzetto dello sport che sorgerà nell’area ...

Basket - 3a giornata Serie A 2018-2019 : Cantù espugna Cremona nell’anticipo : Dominio assoluto della Red October Cantù nell’anticipo della terza giornata della Serie A di Basket. I brianzoli si impongono 96-79 in casa della Vanoli Cremona. Una partita controllata dall’inizio alla fine da parte della squadra di Pashutin, che ha in Davon Jefferson e Frank Gaines i migliori, rispettivamente con 25 e 22 punti. A Cremona non bastano i 20 di un comunque ottimo Giampaolo Ricci e i 21 di Andrew Crawford. Grande inizio ...

Basket Serie A - seconda vittoria consecutiva per Cantù : stesa a domicilio Cremona 79-96 : Al PalaRadi di Cremona, Cantù domina in lungo e in largo centrando la seconda vittoria consecutiva in questo campionato Vince e convince Cantù al cospetto di Cremona, che deve arrendersi tra le mura amiche al cospetto di una squadra apparsa più cinica e determinata fin dalle prime battute di gioco. Nel primo quarto infatti gli ospiti mettono già la freccia, chiudendo in vantaggio di ben nove punti. Prima dell’intervallo lungo il gap ...