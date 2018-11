huffingtonpost

: HuffPost: Autosospesi 6 senatori Forza Italia, l'emendamento sul dl Genova spacca anche l'opposizione… - MPenikas : HuffPost: Autosospesi 6 senatori Forza Italia, l'emendamento sul dl Genova spacca anche l'opposizione… - HuffPostItalia : Autosospesi 6 senatori Forza Italia, l'emendamento sul dl Genova spacca anche l'opposizione -

(Di mercoledì 14 novembre 2018) Dopo aver mandato sotto per la prima volta la maggioranza, ora il dldivide. "L'irresponsabile azione di alcunidi FI in commissione Lavori Pubblici al Senato pone a noi che abbiamo con lealtà e coerenza sostenuto le ragioni dei cittadini di Ischia e della Campania, a partire dall'abusivismo per passare alle vicende degli abbattimenti e dei condoni, la necessità di una approfondita riflessione politica". Così i parlamentari diDe Siano, Carbone, Pentangelo, Russo, Sarro e Cesaro, che hanno annunciato l'autosospensione dal gruppo di Palazzo Madama, in protesta contro l'al decreto relativo al condono su Ischia."Per questo - aggiungono idi FI - crediamo necessario auto sospenderci per non imbarazzareche pure si è spesa in questa direzione da 15 e passa anni ai massimi livelli ...