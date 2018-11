Auto con targhe estere | solo a noleggio o in leasing sarà possibile circolare in Italia

'Benzinaio ambulante' vende gasolio a prezzo scontato : tradito dalla coda di Auto : vendeva gasolio agricolo a prezzo scontato improvvisando una stazione di servizio ambulante. Il 'Benzinaio' abusivo è un uomo della provincia di Lecce, di 34 anni, scoperto dai carabinieri nelle ...

Per Autonomi - dipendenti privati o pubblici - quota 100 non conviene : penalità fino al 30% : quota 100 nascerà senza penalizzazioni perché nella bozza della misura e probabilmente anche nel decreto di attuazione che il governo emanerà, non ci saranno tagli e riduzioni di assegno. Il ministro dell'Interno Salvini continua a ribadire questo concetto, che collegato al fatto che la quota 100 è una misura opzionale, sarà lasciata alla libera scelta del lavoratore se utilizzarla o meno. Infatti è anche vero che uscendo dal lavoro magari a 62 ...

Ford - Con Walmart e Postmates per le consegne a guida Autonoma : La Ford in accordo con Walmart e Postmates sperimenta le consegne di generi alimentari con veicoli a guida autonoma. Dopo altre collaborazioni avviate con aziende nazionali e locali per studiare il trasporto delle merci con tale tecnologia, lOvale Blu testa negli Usa la consegna a domicilio di prodotti freschi e di altri articoli venduti al dettaglio. La collaborazione. La Casa automobilistica e Walmart, il colosso della grande distribuzione, ...

LocAuto Rent - Con l'app di Elefast - noleggio breve 24 ore al giorno : Dopo il debutto, due anni fa, del servizio Elefast per il noleggio rapido, grazie a procedure di prenotazione e ritiro della vettura in completa autonomia (e soprattutto senza lobbligo di presentarsi al banco prenotazioni), la Locauto passa al cosiddetto "H24", cioè alla possibilità di noleggiare a qualunque ora del giorno, grazie alla partnership con Targa Telematics, che si è occupata della tecnologia e degli aspetti fondamentali per ...

Trump rimanda decisione su dazi contro Auto e componentistica d'importazione : NEW YORK - L'amministrazione Trump ha deciso di posticipare la decisione di considerare l'importazione in Usa di auto e componentistica per le quattro ruote una minaccia alla sicurezza...

Noleggio a breve termine - con LocAuto prenoti e ritiri l'Auto 24 ore su 24 utlizzando l'apposita App : Si rafforza la partnership tra Targa Telematics e Locauto con la versione 2.0 di Elefast , il sistema innovativo di Locauto Rent che tramite App ti permette di noleggiare un'auto in modalità full self-...

Dl Genova - il condono di Ischia spacca Forza Italia : 6 senatori Autosospesi. “Siamo a favore e anche Berlusconi” : Si sono autosospesi per protesta. Il motivo? Il loro partito ha tradito le promesse fatte ai cittadini in campagna elettorale. No, non è la storia di Gregorio De Falco e Paola Nugnes, i senatori del Movimento 5 stelle responsabili della sconfitta del governo su Ischia. Al contrario ad entrare in rotta di collisione con il loro stesso partito sono sei senatori di Forza Italia, lo stesso partito che ieri ha ottenuto il primo ko della ...

Condoni a Ischia - il ribelle M5S De Falco : «Non mollo». FI si spacca : 6 Autosospesi : Il senatore grillino che ha provocato la prima battuta d’arresto della maggioranza sul decreto Genova non arretra anche se dal Movimento minacciano di cacciarlo

Withings Pulse HR è un fitness tracker da 130 euro con 20 giorni di Autonomia : Withings Pulse HR è un fitness tracker basato sul design del primo set di dispositivi dell'azienda prodotti dal 2013 e include molte delle stesse funzionalità. Il design dello smartwatch ricorda quello di Fitbit Charge 3 appena rilasciato dall'azienda francese e presenta una superficie in policarbonato nero che oscura uno schermo OLED ed è dotato di un involucro in acciaio inossidabile e cinturini in silicone sostituibili. L'articolo Withings ...

Paura in Autostrada : anziano viaggia contromano per 10 km : Nella notte tra martedì 13 e mercoledì 14 novembre un anziano signore ha fatto scattare l'allarme nel tratto urbano...