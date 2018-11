Austria e Olanda avvisano | Senza modifiche alla Manovra pronti alla procedura

La manovra italiana scatena i falchi Ue : Austria e Olanda chiedono la procedura : Non basta il tentativo di rassicurare l'Europa con la promessa di interventi rapidi se si dovesse andare fuori rotta. La scelta dell'Italia di non arretrare sul progetto di bilancio...

Non solo Austria e Olanda - l'offensiva tedesca contro il Governo : "La Bce lasci che i mercati castighino l'Italia" : L'attenzione si è destata improvvisamente ancor prima che la lettera di risposta del Governo italiano venisse recapitata all'indirizzo della Commissione Europea. Nell'arco di 24 ore il principale quotidiano finanziario del Paese, i capo-economisti delle maggiori banche tedesche, il presidente della Banca centrale e - seppur con il bon ton suggerito dall'opportunità diplomatica - la cancelliera federale hanno espresso, all'unisono, ...

Manovra - Austria e Olanda chiedono procedura contro Italia. Le prossime tappe : Allo stato attuale, la sensazione è che la strada che conduce a una procedura di infrazione per l’Italia sia in discesa, anche se il meccanismo diventerà operativo a fine gennaio, il 22, dopo il voto dell’Eurogruppo sulla raccomandazione della Commissione, e il “percorso di correzione” che l’Italia sarà chiamata a seguire. Il tutto condito da verifiche regolari da parte degli ispettori comunitari...

Conte : 'Ci aspettiamo critiche dall'Ue - ma la Manovra è molto bella' | Austria e Olanda 'preoccupate' : "Ritengo negativo che siano state fatte eccezioni per i Paesi più grandi", spiega Kurz, che si definisce "un grande difensore" dei criteri di Maastricht e indica la politica economica di Vienna come ...

CONTE A BRUXELLES DIFENDE LA MANOVRA/ Consiglio Ue - ultime notizie : Olanda-Austria : “debito eccessivo” : MANOVRA, CONTE al Consiglio Ue per convincere l'Europa: "Oettinger? Aspetto critiche ma legge è bella". ultime notizie, bilaterali con Merkel e Macron: Governo sotto pressione(Pubblicato il Thu, 18 Oct 2018 13:40:00 GMT)

