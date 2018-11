Attentato a giornalista Report | Ruffo | ' Avrebbero dato fuoco a casa | il cane mi ha

Ostia - Attentato sventato a casa di un giornalista Rai : S olo l'abbaiare del cane avrebbe messo in fuga le persone che la notte scorsa si sono introdotte sul pianerottolo di casa del giornalista Rai Federico Ruffo , ad Ostia . Come riporta Leggo , intorno ...

Attentato a Federico Ruffo - giornalista di Report : “mi sono svegliato in un lago di benzina - mi ha salvato il cane” : Federico Ruffo ha parlato dell’intimidazione subita nella notte, il cane ha messo in fuga i malviventi “La verità è che se non ci fosse stato il cane avrebbero dato fuoco a casa, ci ha salvati a tutti quanti il cane“. Lo afferma, in un video postato sul profilo Fb di Report, l’inviato della trasmissione di Rai3, Federico Ruffo, vittima di un’intimidazione. Hanno infatti cosparso la porta e l’ingresso ...